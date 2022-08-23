Свергнуть короля: почему Усику необходимо победить Фьюри, чтобы называться сильнейшим тяжеловесом современности

Александр Усик победил Энтони Джошуа и подтвердил, что является одним из величайших боксёров в истории. Но чтобы получить право называться сильнейшим тяжеловесом современности, ему необходимо взять верх над Тайсоном Фьюри. Но, как показал предыдущий поединок, встреча с обладателем пояса WBC рискует завершиться для него не так успешно.

Ответный поединок с Энтони Джошуа стал одним из самых ярких в карьере Александра Усика. Украинец в очередной раз продемонстрировал, что является одним из величайших боксёров в истории и одержал важную победу, но она далась ему совсем нелегко. В концовке боя действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO чуть было впервые не оказался на полу, но собрался и всё же склонил чашу весов в свою сторону. И теперь крайне любопытно, в каком направлении спортсмен решит двигаться и какие цели поставит перед собой в будущем.

Если верить самому Усику, то он по-прежнему намерен стать вторым абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе в XXI веке. Он ещё до реванша с Джошуа заявлял о желании помериться силами с Тайсоном Фьюри, а по его окончании вновь призвал последнего отложить уход из спорта и вернуться на ринг. И хотя амбициозностью украинца можно восхититься, его перспективы в этой битве стали гораздо более туманными, чем могло показаться ранее.

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Безусловно, выступление Усика в Джидде достойно уважения. Он вновь перебоксировал Джошуа и дал понять, что в плане перемещения и работы на дистанции ему практически нет равных в тяжёлом весе. Но в то же время он продемонстрировал свою уязвимость. Сложно сказать, что было тому причиной — возраст, самоуверенность или психологические проблемы, но в последнем бою Александр был уже не так неуловим и безошибочен. По ходу всех 12 раундов он пропускал тяжелейшие удары по корпусу и контратаки, а в девятом чуть было не рухнул на канвас. И это в дуэли с соперником, который слегка прибавил в активности, но так и не рискнул «оставить всё в ринге», в чём сам Энтони признался на пресс-конференции.

И это заставляет задуматься, насколько непростым для Усика может получиться возможный поединок с Фьюри. Британец практически не уступает ему ни в скорости, ни в боксёрских умениях, а в плане мощи наголову превосходит. В отличие от Джошуа, он вряд ли позволит украинцу кружить вокруг себя и набивать очки, а спровоцирует настоящую драку — то, чего ждали от Энтони. Достаточно вспомнить, как агрессивно и бесстрашно он работал в двух последних сражениях с Деонтеем Уайлдером — человеком не только выдающихся габаритов, но и обладающим одним из страшнейших правых прямых в дивизионе. На его фоне неакцентированные удары Александра кажутся чем-то абсолютно неопасным.

Более того, складывается впечатление, будто Усику во многом повезло с соперником по титульному поединку. Последние выступления дают основания полагать, что именно Джошуа является слабейшим из тройки с Фьюри и Уайлдером, хотя в плане медийности заметно превосходит обоих. Но трудно представить, как тот же Деонтей продолжал бы оставаться на неудобной для себя дистанции и пропускать удары вплоть до заключительной трети схватки. Да, в плане движения он не превосходит Энтони, но и безволием никогда не отличался. Американец самоотверженно сражался с Тайсоном и продолжал идти вперёд, даже находясь в состоянии грогги.

Таким образом, для Усика всё сошлось идеально. Вместо неудержимого Фьюри или боевитого Уайлдера ему достался противник, за последнее время практически потерявший веру как в свою нокаутирующую мощь, так и в крепость челюсти. И это было заметно в обоих боях, на протяжении которых Джошуа так и не сумел «нажать на педаль газа» и по-настоящему рвануть на оппонента. Даже в том самом девятом раунде он действовал с опаской и не пытался во что бы то ни стало добить Александра, тем самым буквально подарив ему пояса.

Cражение Усика с Фьюри наверняка станет одним из самых крупных в истории тяжёлого веса в XXI веке и вполне может встать в один ряд с противостояниями Мухаммеда Али с Джо Фрейзером или Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом. Промоутеры наверняка сделают всё возможное, чтобы свести их в ринге. Поэтому вероятность организации схватки крайне высока, а оба получат большую выгоду даже в случае неудачи. Вопрос лишь в том, настолько ли это нужно самому украинцу.

Уже сейчас он является одним из величайших боксёров в истории, сумевшим добиться феноменальных результатов не только на профессиональном, но и на любительском уровне. По большому счёту ему уже нечего доказывать — он и так совершил невозможное, когда поднялся в непривычную для себя категорию и дважды сокрушил природного тяжеловеса, значительно превосходящего себя в росте. Пусть менеджер Александр Красюк и считает, что для попадания в Зал славы его клиенту не хватает звания абсолютного чемпиона в дивизионе свыше 91 кг.

Сейчас слова представителя спортсмена кажутся скорее попыткой устроить тому денежный бой с Фьюри, чем желанием озвучить реальное положение вещей. И его можно понять. Когда дерётся Усик, зарабатывает и Красюк, а в случае ухода Александра из спорта денежный поток прекратится. Вот только статус украинца не вызывает сомнения уже сейчас, а его потенциальная встреча с британцем несёт в себе огромные риски.

Например, гораздо более безопасным было бы возвращение в первый тяжёлый вес, в котором Усик и сделал себе имя. С момента его ухода там не появилось ни одного достойного сменщика, следовательно, вернуть себе титулы будет не самым сложным делом. Но выступления в этой категории не предвещают высоких гонораров, а также вряд ли соответствуют амбициям самого боксёра. На недавней пресс-конференции Александр называл жажду соперничества главной движущей силой для любого атлета, а там ему будет трудно найти мотивацию.

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Наверняка никто не осудит украинца, если он и вовсе решит повесить перчатки на гвоздь. Уже в январе он отпразднует 36-летие, а боксёрам его типа с годами становится всё труднее оставаться конкурентными. Насколько бы ни был хорош Усик, но с течением времени спортсмены начинают терять скорость и выносливость, а для него эти характеристики являются ключевыми. При этом его наследие никоим образом не пострадает. Хотя несостоявшийся бой с Фьюри так и останется в топе самых интригующих.

Другое дело, если Усика интересует не потенциальное попадание в Зал славы, а борьба за звание сильнейшего тяжеловеса мира в данный конкретный момент и возможность в будущем рассматриваться в качестве конкурента Али. И тут уже не обойтись без поединка с Фьюри. Пусть многие боксёрские издания уже успели назвать Александра не только лучшим в своей категории, но и поставить в тройку лучших рейтинга pound-for-pound, в отсутствие победы над Тайсоном всё это кажется преждевременным. Хоть украинец и справился со звёздным Джошуа, но британец зачистил практически весь дивизион и имеет в активе победы над такими звёздами, как Владимир Кличко, Диллиан Уайт и находившийся в расцвете сил Дерек Чисора.

Именно битва между Усиком и Фьюри окончательно даст ответ на вопрос, является ли украинец одним из самых фантастических бойцов в истории или ему немного повезло, что на момент его перехода в тяжеловесы британец был занят трилогией с Уайлдером.