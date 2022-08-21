Джошуа выкинул чемпионские пояса Усика за пределы ринга после поражения в бою-реванше
Реванш прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.
После объявления результатов Джошуа поднял над головой два чемпионских пояса, а затем выбросил с ринга. Британец попытался уйти в подтрибунное помещение, но вернулся, чтобы поговорить с Усиком.
Первый поединок прошёл 25 сентября 2021 года и завершился убедительной победой украинского боксёра единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Кличко-младший поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.