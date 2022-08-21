Джошуа выкинул чемпионские пояса Усика за пределы ринга после поражения в бою-реванше

Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил четыре чемпионских титула — по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

Реванш прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.

После объявления результатов Джошуа поднял над головой два чемпионских пояса, а затем выбросил с ринга. Британец попытался уйти в подтрибунное помещение, но вернулся, чтобы поговорить с Усиком.

Первый поединок прошёл 25 сентября 2021 года и завершился убедительной победой украинского боксёра единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Кличко-младший поздравил Александра Усика с победой над Энтони Джошуа.