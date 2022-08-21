Джошуа: Усик — чертовски хороший боец

Чемпион мира в супертяжёлой весовой категории украинец Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и защитил четыре чемпионских титула по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, добавив к ним вакантный по версии The Ring.

«Усик — чертовски хороший боец. Извините, ребята, но если бы вы знали мою историю, то поняли бы мою страсть. Я не 12-раундовый боец», — сказал Джошуа после поединка.

Реванш прошёл 20 августа в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Напомним, что первый поединок состоялся 25 сентября 2021 года и завершился убедительной победой украинского боксёра единогласным решением судей.

Ранее Джошуа выкинул чемпионские пояса Усика за пределы ринга после поражения в бою-реванше.