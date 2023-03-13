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Промоутер Фьюри: 29 апреля — дата боя с Усиком

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, назвал дату боя с украинцем Александром Усиком.
Промоутер Фьюри: 29 апреля — дата боя с Усиком
  • Gettyimages.ru
  • © James Chance

«Переговоры идут. Нам просто нужно продолжать двигаться, и тогда, я уверен, всё получится. 29 апреля — дата боя. Суть заключается в том, что бойцы заявили о желании это сделать, и сейчас мы должны подписать контракты», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения.

Ранее Фьюри рассказал, что готов драться с кем угодно.

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