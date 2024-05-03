Чемпион мира Бетербиев не считает себя хорошим боксёром

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев заявил, что пока не является хорошим боксёром.

«Тренируюсь и чувствую, что могу стать лучше. Всегда так себя чувствую. Мне нужно больше тренировать свои навыки. Постараюсь стать хорошим боксёром. Я им пока не являюсь», — приводит слова Бетербиева Queensberry Promotions.

1 июня в Саудовской Аравии пройдёт бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса.