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Чемпион мира Бетербиев не считает себя хорошим боксёром

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Чемпион мира по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев заявил, что пока не является хорошим боксёром.
Чемпион мира Бетербиев не считает себя хорошим боксёром
  • РИА Новости

«Тренируюсь и чувствую, что могу стать лучше. Всегда так себя чувствую. Мне нужно больше тренировать свои навыки. Постараюсь стать хорошим боксёром. Я им пока не являюсь», — приводит слова Бетербиева Queensberry Promotions.

1 июня в Саудовской Аравии пройдёт бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Бетербиев одержал 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев заявил, что его объединительный бой с Биволом войдёт в историю бокса.

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