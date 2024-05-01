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Кравцов — об обвинениях от Гурули: в любительском боксе подкупов не существует

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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал ситуацию касательно грузинского спортсмена Лаши Гурули.
Кравцов — об обвинениях от Гурули: в любительском боксе подкупов не существует
  • РИА Новости

«Я достаточно неплохо знаю этого боксёра. Не первый день следим за ним. Во-первых, в любительском боксе подкупов не существует. Непонятно, для чего это нужно было бы Тархану Идигову. И то, что на эмоциях потом Гурули снялся, — это о многом говорит как о боксёре. Что он не готов бороться с трудностями и проходить дальнейший путь», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала с россиянином Тарханом Идиговым в знак протеста против несправедливого судейства. Позже грузинский спортсмен заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином перед финалом ЧЕ.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее сообщалось, что Европейская конфедерация бокса будет проводить проверку заявлений боксёра Гурули.

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