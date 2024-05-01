Кравцов — об обвинениях от Гурули: в любительском боксе подкупов не существует

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов прокомментировал ситуацию касательно грузинского спортсмена Лаши Гурули.

«Я достаточно неплохо знаю этого боксёра. Не первый день следим за ним. Во-первых, в любительском боксе подкупов не существует. Непонятно, для чего это нужно было бы Тархану Идигову. И то, что на эмоциях потом Гурули снялся, — это о многом говорит как о боксёре. Что он не готов бороться с трудностями и проходить дальнейший путь», — цитирует Кравцова «Чемпионат».

Напомним, Гурули принял решение сняться перед третьим раундом финала с россиянином Тарханом Идиговым в знак протеста против несправедливого судейства. Позже грузинский спортсмен заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином перед финалом ЧЕ.

На завершившемся первенстве Европы в Сербии российские спортсмены завоевали 11 золотых наград и стали победителями общего медального зачёта.

Ранее сообщалось, что Европейская конфедерация бокса будет проводить проверку заявлений боксёра Гурули.