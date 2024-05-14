Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Александр Поветкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области.

О назначении 14 мая объявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.

Спортсмен будет отвечать за патриотическое воспитание молодёжи и привлечение граждан к спорту и здоровому образу жизни.

44-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. В активе боксёра из России 36 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Мурат Гассиев может провести следующий поединок в августе.