Поветкин занял должность заместителя губернатора Вологодской области
- РИА Новости
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О назначении 14 мая объявил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.
Спортсмен будет отвечать за патриотическое воспитание молодёжи и привлечение граждан к спорту и здоровому образу жизни.
44-летний россиянин провёл последний бой в марте 2021 года, проиграв нокаутом британскому боксёру Диллиану Уайту. В активе боксёра из России 36 побед, три поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Мурат Гассиев может провести следующий поединок в августе.