Победитель боя между Усиком и Фьюри получит специальный чемпионский пояс

Председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх рассказал, что для поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри был создан специальный чемпионский пояс.

«Этот пояс будет ждать Фьюри или Усика. Сделан специально для этого боя. Впервые четыре титула на кону в одном бою в тяжёлом весе. Бой столетия», — написал Аль аш-Шейх в социальных сетях.

Изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, его перенесли на 18 мая.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее Фьюри пообещал нокаутировать Усика.