Дрозд обозначил сильные стороны Усика в противостоянии с Фьюри

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд рассказал о сильных сторонах украинца Александра Усика перед его боем с британцем Тайсоном Фьюри.

«Александр тоже постарается использовать свои козыри: движение и шикарную защиту. Обратите внимание, он почти не пропускает, даже в тяжёлом весе. Вдобавок прекрасно чувствует соперника, словно читая его, и классно работает передней рукой. Да, украинец — не жёсткий нокаутёр, однако берёт своё за счёт объёма выброшенных ударов. Количество выстрелов у него просто запредельное. Всё это сильно напрягает оппонентов, которые порой не понимают, как спасаться.

В поединке с таким боксёром ты постоянно вынужден находиться начеку и сохранять бдительность. А самое главное, Усик проводит на высочайшей скорости все 12 раундов. Опять же вспомните его победы над Джошуа или Муратом Гассиевым», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Дрозд считает, что в поединке с украинцем Александром Усиком Тайсону Фьюри нельзя доводить дело до судейского решения.