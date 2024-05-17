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Дрозд обозначил сильные стороны Усика в противостоянии с Фьюри

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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд рассказал о сильных сторонах украинца Александра Усика перед его боем с британцем Тайсоном Фьюри.
Дрозд обозначил сильные стороны Усика в противостоянии с Фьюри
  • Gettyimages.ru

«Александр тоже постарается использовать свои козыри: движение и шикарную защиту. Обратите внимание, он почти не пропускает, даже в тяжёлом весе. Вдобавок прекрасно чувствует соперника, словно читая его, и классно работает передней рукой. Да, украинец — не жёсткий нокаутёр, однако берёт своё за счёт объёма выброшенных ударов. Количество выстрелов у него просто запредельное. Всё это сильно напрягает оппонентов, которые порой не понимают, как спасаться.

В поединке с таким боксёром ты постоянно вынужден находиться начеку и сохранять бдительность. А самое главное, Усик проводит на высочайшей скорости все 12 раундов. Опять же вспомните его победы над Джошуа или Муратом Гассиевым», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Дрозд считает, что в поединке с украинцем Александром Усиком Тайсону Фьюри нельзя доводить дело до судейского решения.

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