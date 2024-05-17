Дрозд: в поединке с Усиком Фьюри нельзя доводить дело до судейского решения

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд считает, что в поединке с украинцем Александром Усиком Тайсону Фьюри нельзя доводить дело до судейского решения.

«Британец с первых мгновений постарается ударить и завершить поединок досрочно. В принципе, он всегда настроен так. В противостоянии с Александром ни в коем случае нельзя доводить дело до судейского решения — он уступит. Тут Тайсон зайдёт на территорию оппонента. Потерпевший от него два поражения Энтони Джошуа не даст соврать. Осторожный бой увидим только со стороны Усика. Если Фьюри начнёт осторожничать, ничего у него не получится», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT.

Ранее Дрозд назвал фаворита в бою Усика и Фьюри.