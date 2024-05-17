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Дрозд назвал фаворита в бою Усика и Фьюри

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Бывший чемпион мира Григорий Дрозд высказался о титульном бое обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.
Дрозд назвал фаворита в бою Усика и Фьюри
  • Gettyimages.ru

«Опираясь на предполагаемую физическую форму британца, осмелюсь сделать следующий прогноз: у Тайсона больше шансов на успех. Просто уверен: он по-настоящему качественно подготовился. Поэтому для меня он пусть небольшой, но фаворит.

Во-первых, Фьюри очень смелый и никогда не трусит, охотно принимая все вызовы. Во-вторых, он умеет драться. В-третьих, обладает максимально нестандартным стилем. Он прекрасно понимает: играть с Усиком в классический бокс смерти подобно. Уверен, Цыганский Король постарается устроить в ринге ураган, сражение. Он будет смело идти вперёд и много бить по корпусу и площадям, резать углы. Как раз некая необычность Тайсона может стать большой проблемой для украинца. Ну и конечно, на его стороне мощнейший нокаутирующий удар», — заявил Дрозд RT.

Полностью интервью Дрозда читайте на сайте RT.

Ранее Лебедев заявил, что Усик обязательно создаст Фьюри большие проблемы.

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