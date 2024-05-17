Лебедев: Усик обязательно создаст Фьюри большие проблемы

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев высказался о титульном бое обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри.

«Усик — хитрый боксёр, набравшийся опыта в боях супертяжёлого веса. Он обязательно создаст Фьюри большие проблемы. Другое дело, Фьюри — нестандартный боксёр. Но Усику в этом дивизионе поможет опыт. Отдал бы предпочтение в этом бою именно ему», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Изначально бой боксёров должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британец на спарринге получил рассечение и вынужден был отказаться от поединка, который перенесли на 18 мая.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что команда Усика подала жалобу на организаторов боя с Фьюри.