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Sky Sports: команда Усика подала жалобу на организаторов боя против Фьюри

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Команда обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика приняла решение подать жалобу на организаторов предстоящего титульного боя против британца Тайсона Фьюри.
Sky Sports: команда Усика подала жалобу на организаторов боя против Фьюри
  • © Соцсети промоутерской компании Usyk17

Как сообщает Sky Sports, представителей Усика не устроило качество ринга, на котором пройдёт бой против британца. Покрытие ринга состоит из четырёх секций, которые соединены наружным швом. Команда Усика переживает, что Александр может споткнуться во время поединка с оппонентом.

Изначально бой между боксёрами должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британец получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, который перенесли на 18 мая.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Фьюри объяснил, почему не смотрел в глаза Усику во время стердауна.

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