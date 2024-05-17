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Фьюри объяснил, почему не смотрел в глаза Усику во время стердауна

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Британский боксёр Тайсон Фьюри рассказал, почему не стал смотреть в глаза украинцу Александру Усику во время битвы взглядов.

«Это напугало парня. Я расслаблен сейчас. Мы выйдем в ринг только в субботу. Сейчас я расслаблен, потом сфокусируюсь», — сказал Фьюри после пресс-конференции.

Изначально бой между боксёрами должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британец получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, который перенесли на 18 мая.

В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения. Фьюри также не знает неудач на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Фьюри сравнил предстоящий бой с Усиком со сражением с Кинг-Конгом.

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