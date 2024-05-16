Фьюри сравнил предстоящий бой с Усиком со сражением с Кинг-Конгом

Британский боксёр Тайсон Фьюри высказался о поединке с украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.

«Я верю, что это моя судьба — победить в субботу вечером и завоевать все пояса. Усик не прост. Я подготовился так, словно мне надо биться с Кинг-Конгом. Все эти титулы мои, как бы то ни было, и я верю, что проиграть пояс можно только на ринге», — цитирует Усика Boxing News 24.

Изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, его перенесли на 18 мая.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри провели открытую тренировку перед титульным боем.