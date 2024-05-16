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Усик и Фьюри провели открытую тренировку перед титульным боем

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Украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри провели спарринги перед очным поединком.

Изначально бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка, его перенесли на 18 мая.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе 37-летнего украинца 20 побед и ни одного поражения.

Фьюри также не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. 

Ранее Фьюри пообещал подарить все пояса шейху в случае победы над Усиком.

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