СК займётся расследованием удара ВСУ по автомобилям в Белгородской области

Следственный комитет расследует нападение украинских военных на два автомобиля с рабочими предприятия в Белгородской области, где в результате ударов дронов погибли шесть человек и ещё 35 получили ранения.

«Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооружённых формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет установит обстоятельства и выявит лиц, причастных к нападению, заявил СК.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

На месте погибли шесть человек, ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.