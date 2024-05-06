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СК займётся расследованием удара ВСУ по автомобилям в Белгородской области

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Следственный комитет расследует нападение украинских военных на два автомобиля с рабочими предприятия в Белгородской области, где в результате ударов дронов погибли шесть человек и ещё 35 получили ранения.
СК займётся расследованием удара ВСУ по автомобилям в Белгородской области
  • © СК РФ

«Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооружённых формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие», — сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет установит обстоятельства и выявит лиц, причастных к нападению, заявил СК.

Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

На месте погибли шесть человек, ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.

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