СК займётся расследованием удара ВСУ по автомобилям в Белгородской области
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«Следователи СК России будут расследовать факт атаки вооружённых формирований Украины территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие», — сообщает пресс-служба ведомства.
Следственный комитет установит обстоятельства и выявит лиц, причастных к нападению, заявил СК.
Утром 6 мая украинские военные нанесли удары дронами-камикадзе по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.
На месте погибли шесть человек, ещё 35 получили ранения, среди них двое детей.