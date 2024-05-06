Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, среди них двое детей
- РИА Новости
«К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм», — сообщил Гладков.
Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости сейчас проводится операция, остальные пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медучреждения.
Утром 6 мая оперштаб региона сообщил, что шесть человек погибли и более 30 получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ по автомобилям в Белгородской области.
Нападению подверглись машины агропромышленной компании «Агро-Белогорье».