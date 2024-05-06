Гладков: в результате удара ВСУ пострадали 35 человек, среди них двое детей

Число пострадавших в результате ударов украинских дронов-камикадзе в Белгородской области достигло 35, среди них есть двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Нападение произошло в районе села Берёзовка: беспилотники ударили по двум «газелям», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также по легковой машине.

РИА Новости

«К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм», — сообщил Гладков. Мужчине в тяжёлом состоянии с проникающим ранением брюшной полости сейчас проводится операция, остальные пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медучреждения. Утром 6 мая оперштаб региона сообщил, что шесть человек погибли и более 30 получили ранения в результате ударов беспилотников ВСУ по автомобилям в Белгородской области. Нападению подверглись машины агропромышленной компании «Агро-Белогорье».