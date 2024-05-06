Мадуро: США готовят Гайану против Венесуэлы так же, как Украину против России

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что размещение военных и разведывательных баз США на территории Гайаны является подготовкой к конфликту, как это было в случае Украины.

Соответствующую видеозапись с заявлением опубликовала в своём блоге вице-президент Дельси Родригес.

По словам Мадуро, Гайана стала «эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле».

Как отметил президент, в Гайане на сегодняшний день базируются 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования

«Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану. Недооценивая нас. Они не знают, на что мы способны перед лицом угроз», — сказал Мадуро.

Ранее Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ в спорном регионе Эссекибо.

В феврале сообщалось, что Бразилия усилит охрану границы на фоне споров Венесуэлы и Гайаны.