Мадуро: США готовят Гайану против Венесуэлы так же, как Украину против России
Соответствующую видеозапись с заявлением опубликовала в своём блоге вице-президент Дельси Родригес.
По словам Мадуро, Гайана стала «эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке и Венесуэле».
Как отметил президент, в Гайане на сегодняшний день базируются 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования
«Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят к этому Гайану. Недооценивая нас. Они не знают, на что мы способны перед лицом угроз», — сказал Мадуро.
Ранее Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ в спорном регионе Эссекибо.
В феврале сообщалось, что Бразилия усилит охрану границы на фоне споров Венесуэлы и Гайаны.