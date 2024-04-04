Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ в спорном регионе Эссекибо
Соответствующее заявление он сделал во время церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, трансляцию его выступления вёл телеканал VTV.
«Мы располагаем подтверждённой информацией, что на территории Гайана-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ», — цитирует его РИА Новости.
Уточняется, что данные базы и лагеря предназначены американцами для подготовки нападений на население Тумеремо, а также населения Венесуэлы и подготовки к эскалации против латиноамериканкой страны.
Мадуро также добавил, что в настоящий момент спорным регионом и властями Гайаны, включая правительство, военных и полицию, командуют американские военные, ЦРУ и компания ExxonMobil.
Ранее Мадуро заявил, что на митинге в центре Каракаса было предотвращено покушение на его жизнь.