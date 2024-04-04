RT в Telegram
Подпишись

Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ в спорном регионе Эссекибо

Короткая ссылка
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у властей страны есть подтверждённая информация о развёртывании тайных военных баз американской армии и лагерей ЦРУ на территории спорного с Гайаной региона Эссекибо.

Соответствующее заявление он сделал во время церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, трансляцию его выступления вёл телеканал VTV.

«Мы располагаем подтверждённой информацией, что на территории Гайана-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, размещены секретные военные базы Южного командования, военные ячейки Южного командования и ячейки ЦРУ», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что данные базы и лагеря предназначены американцами для подготовки нападений на население Тумеремо, а также населения Венесуэлы и подготовки к эскалации против латиноамериканкой страны.

Мадуро также добавил, что в настоящий момент спорным регионом и властями Гайаны, включая правительство, военных и полицию, командуют американские военные, ЦРУ и компания ExxonMobil.

Ранее Мадуро заявил, что на митинге в центре Каракаса было предотвращено покушение на его жизнь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить