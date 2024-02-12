RT в Telegram
Подпишись

Reuters: Бразилия усилит охрану границы на фоне споров Венесуэлы и Гайаны

Короткая ссылка
Бразилия направила дополнительные 2 тыс. военнослужащих, которые будут охранять бразильские границы в Амазонском регионе на фоне территориальных споров между Венесуэлой и Гайаной.
Reuters: Бразилия усилит охрану границы на фоне споров Венесуэлы и Гайаны
  • Gettyimages.ru
  • © cokada

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как утверждается в статье, войска будут направлены на границу Бразилии с Венесуэлой, Колумбией, Эквадором, Перу и Боливией.

«Территориальные споры из-за региона Эссекибо в Гайане... вынудил бразильскую армию увеличить присутствие в Амазонии на 10% сильнее, чем планировалось», — говорится в публикации.

В декабре прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата в стране представляют угрозу для территориальной целостности Гайаны.

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, являющегося частью Гайаны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить