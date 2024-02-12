Reuters: Бразилия усилит охрану границы на фоне споров Венесуэлы и Гайаны

Бразилия направила дополнительные 2 тыс. военнослужащих, которые будут охранять бразильские границы в Амазонском регионе на фоне территориальных споров между Венесуэлой и Гайаной.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как утверждается в статье, войска будут направлены на границу Бразилии с Венесуэлой, Колумбией, Эквадором, Перу и Боливией.

«Территориальные споры из-за региона Эссекибо в Гайане... вынудил бразильскую армию увеличить присутствие в Амазонии на 10% сильнее, чем планировалось», — говорится в публикации.

В декабре прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат.

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата в стране представляют угрозу для территориальной целостности Гайаны.

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, являющегося частью Гайаны.