Президент Гайаны: действия Венесуэлы по созданию 24-го штата представляют угрозу

Президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что действия властей Венесуэлы по созданию 24-го штата в стране представляют угрозу для территориальной целостности Гайаны.

«Гайана рассматривает это в качестве непосредственной угрозы своей территориальной целостности», — цитирует его РИА Новости.

Али добавил, что на фоне действий Венесуэлы Гайана активизирует меры предосторожности, направленные на защиту её территории.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Национальную ассамблею страны принять органический закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат.

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, являющегося частью Гайаны.

После этого Бразилия направила дополнительные военные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной на случай возможной эскалации в этом регионе.