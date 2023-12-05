G1: Бразилия направила ВС к границе с Венесуэлой и Гайаной на случай эскалации

Бразилия направила дополнительные военные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной на случай возможной эскалации в этом регионе, пишет портал G1 со ссылкой на источники.

Как пишет портал, несмотря на то, что власти Бразилии считают конфликт между Венесуэлой и Гайаной маловероятным, они уже подготовили сценарий возможной эскалации и повысили уровень боевой готовности в регионе.

«В том числе расширив присутствие бразильских военных на двух границах — с Венесуэлой и Гайаной», — говорится в публикации.

В Венесуэле 3 декабря состоялся референдум, 95% участников которого одобрили включение в состав страны региона Эссекибо, являющегося частью Гайаны.