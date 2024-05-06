Документ ФСБ: адъютант Гитлера признал решающую роль СССР в разгроме нацизма
Это после войны признавал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству, копия которого была опубликована ФСБ России.
Отмечается, что Гитлер планировал массированно ударить по силам США и Великобритании, после чего заключить сепаратный мир и совместными силами воевать против СССР.
Однако, как говорится в документе, из-за массированного наступления Красной Армии Германия бросила все силы на борьбу с советскими войсками.
По данным ведомства, из-за этого союзники зашли на территорию Третьего Рейха, а гитлеровский режим в скором времени капитулировал.
Ранее ФСБ опубликовала документы о борьбе Смерша с украинскими националистами.
Также Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Крыма.
Кроме того, сообщалось, что на территории главной ставки Гитлера в Польше нашли пять скелетов.