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Документ ФСБ: адъютант Гитлера признал решающую роль СССР в разгроме нацизма

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Натиск Красной армии в начале 1945 года дал возможность англо-американским войскам без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма.

Это после войны признавал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству, копия которого была опубликована ФСБ России. 

Отмечается, что Гитлер планировал массированно ударить по силам США и Великобритании, после чего заключить сепаратный мир и совместными силами воевать против СССР.

Однако, как говорится в документе, из-за массированного наступления Красной Армии Германия бросила все силы на борьбу с советскими войсками.

По данным ведомства, из-за этого союзники зашли на территорию Третьего Рейха, а гитлеровский режим в скором времени капитулировал.

Ранее ФСБ опубликовала документы о борьбе Смерша с украинскими националистами.

Также Минобороны России опубликовало архивные документы об освобождении Крыма.

Кроме того, сообщалось, что на территории главной ставки Гитлера в Польше нашли пять скелетов.

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