«Начали вести антисоветскую работу»: ФСБ опубликовала документы о борьбе Смерша с украинскими националистами

Центральный архив ФСБ опубликовал документы о работе Смерша на освобождённой от немцев в 1944 году Правобережной Украине. В них указано, что среди мобилизованных в Красную армию в этом регионе контрразведка арестовала 4220 военнообязанных членов ОУН-УПА* и 375 активных пособников немцев. Многие из них шли на службу в Красную армию по указанию ОУН-УПА для ведения подрывной работы и осуществления терактов. По словам аналитиков, выявление оуновцев позволяло не только очистить ряды армии от неблагонадёжных элементов, но и улучшить общую криминогенную обстановку в регионе.

Центральный архив ФСБ к 81-й годовщине образования Смерша опубликовал документы о работе контрразведчиков на освобождённой от немцев Правобережной Украине.

После изгнания весной 1944 года немецко-фашистских захватчиков в этом регионе начались мобилизация местного населения призывного возраста в Красную армию и формирование запасных полков и дивизий.

Среди призванных на военную службу оказалось немало участников таких националистических формирований, как «Организация украинских националистов» (ОУН)* и «Украинская повстанческая армия» (УПА)*. Над их выявлением работал Смерш, в обязанности которого, согласно постановлению Совета народных комиссаров СССР, входила борьба с «элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии, с предательством, с изменой Родине».

Днепровско-Карпатская стратегическая наступательная операция (24 декабря 1943 — 17 апреля 1944 года). Командующий 8-й гвардейской армией в составе 3-го Украинского фронта генерал-полковник Василий Иванович Чуйков (второй справа) осматривает район боевых действий на подступах к Одессе. 02.01.1944

РИА Новости

© Георгий Зельма

Как следует из опубликованного ФСБ доклада Смерша на имя верховного главнокомандующего и наркома обороны Иосифа Сталина и наркома иностранных дел Вячеслава Молотова, с 1 апреля по 25 августа 1944 года органами контрразведки среди мобилизованных были арестованы 6625 человек, в том числе 4220 членов ОУН-УПА и 375 активных пособников немцев. Ещё 4383 человека были направлены в спецлагеря для проверки.

По словам историка спецслужб Игоря Пыхалова, подобная фильтрация была необходимой мерой.

«В тот период Красная армия стремительно наступала, шло освобождение нашей территории. У нас производилась мобилизация молодых мужчин. Такая проверка была необходима, так как в ряды армии могло попасть значительное число людей, связанных с националистическим подпольем. Вероятно, они тогда не все были выявлены, поэтому цифры из данного документа могут быть неполными. К сожалению, на Западной Украине националистическое движение в тот момент было достаточно развитым», — пояснил специалист в разговоре с RT.

Стоит отметить, что Смерш также арестовал 2030 участников «религиозных сект, отказавшихся принять воинскую присягу и воевать против немцев». Они были осуждены на «разные сроки заключения и направлены в лагеря на тяжёлые физические работы».

По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, столь суровые меры против не желавших воевать были правомочны.

«Отказ от воинской повинности в годы Великой Отечественной войны был преступлением, потому что альтернативной военной службы на тот момент не существовало. Если человек был здоров и отказывался поступить на службу в Красную армию, то ему вменяли статью УК или отправляли на какие-то работы. Это делалось в соответствии с буквой закона», — пояснил эксперт в комментарии RT.

«Бандиты получали заслуженное наказание»

Следствие по делам арестованных украинских националистов установило, что значительная часть из них в период немецкой оккупации западных областей Украины «зверски расправлялись с советским активом и военнопленными, совершали нападения на советские партизанские отряды и вели среди населения вражескую пропаганду, направленную против Советского Союза».

«В период проведения на территории Западной Украины мобилизации в Красную армию участники «Организации украинских националистов» и банд УПА получили указание от своих главарей, находящихся в подполье, не уклоняться от мобилизации, а идти в Красную армию и создавать в воинских частях националистические группы для проведения подрывной работы», — говорится в опубликованных документах Смерша.

Доклад Смерша

© ФСБ России

Следуя этим указаниям, украинские националисты в запасных частях Красной армии начали вести антисоветскую работу, которая сводилась, в частности, к агитации, разложению воинской дисциплины, организации дезертирства и сколачиванию повстанческих групп. Кроме того, националисты совершали «террористические акты», целью которых был офицерский состав Красной армии, указано в докладе контрразведчиков.

В документе приводятся примеры подобной деятельности. Так, в июле 1944 года отделом Смерш Киевского военного округа была арестована повстанческая группа из 41 оуновца. Все они были военнослужащими 148-го запасного стрелкового полка 20-й запасной стрелковой дивизии. Среди задержанных числились и главари банды: Е.А. Кучер, Н.М. Зарусинский и М.И. Шевчук.

«Следствием установлено, что указанная группа украинских националистов подготовляла вооружённое выступление в полку, рассчитывая привлечь на свою сторону весь личный состав полка, который был укомплектован мобилизованными с территории Западной Украины. Участники вооружённого выступления намеревались захватить оружие... боеприпасы, хранившиеся на близлежащих воинских складах, уничтожить офицерский состав полка, а затем уйти на соединение с бандами УПА», — докладывали смершевцы.

В документе отмечается, что после завершения следствия обвиняемые были преданы суду.

В том же месяце отделом Смерш Северо-Кавказского военного округа в 106-м запасном стрелковом полку 28-й запасной стрелковой дивизии была арестована группа из шести террористов-оуновцев во главе с А.Л. Дьячуком. Было установлено, что Дьячук получил от руководителей ОУН указание идти в Красную армию для совершения терактов и ведения антисоветской деятельности.

«Сам Дьячук во время практических стрельб в полку вместо учебного патрона вложил в винтовку боевой патрон, убил командира отделения сержанта Саулина. Следствие продолжается», — указано в докладе.

Кроме того, в опубликованных ФСБ документах приводится несколько примеров дезертирства организованных групп оуновцев.

Как отмечает Александр Михайлов, выявление Смершем националистов не только позволяло чистить ряды вооружённых сил от ненадёжных элементов, но и улучшало общую криминогенную обстановку в регионе.

«Нахождение и установление 4220 человек, которые состояли и участвовали в бандах, совершали преступления против украинского и советского народов в годы войны или в послевоенное время, улучшало криминогенную обстановку в СССР, позволяло снизить уровень преступности. Бандиты получали заслуженное наказание», — считает историк.

«Вклад в нашу общую победу»

Помимо чистки рядов Красной армии, в перечень задач, которые возлагались на Смерш, также входило «выявление шпионских и агентурных сетей как на временно оккупированной, так и на уже освобождённой территории», добавил Александр Михайлов.

«Такие агентурные сети могли передавать важные сведения о военной обстановке в прифронтовой зоне. Их выявлением занимался Смерш. Для этого применялись разные инструменты, в том числе радиоигры, благодаря которым можно было выведать бесценную информацию, вербовать или перевербовывать солдат. Смерш также боролся с дезертирством, паникёрством и различного рода элементами, которые могли разлагать Красную армию. Главное управление контрразведки Смерш, безусловно, внесло значительный вклад в нашу общую победу над врагом», — сказал Александр Михайлов.

Аналогичного мнения придерживается и Игорь Пыхалов.

«К нам массово засылалась агентура, в том числе завербованные советские граждане. Многие из них потом добровольно приходили в органы и сдавались, а некоторые пытались выполнить свои задания. Поэтому деятельность такой структуры, как Смерш, была совершенно необходима. Вклад этой организации в победу был существенным», — резюмировал историк.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 08.09.2022).

«Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).