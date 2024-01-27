«Сопровождалось невиданными издевательствами и пытками»: ФСБ публикует документы о массовом уничтожении евреев нацистами

К Международному дню памяти жертв Холокоста, который установлен ООН в 2005 году на годовщину освобождения советскими войсками Освенцима 27 января 1945 года, ФСБ РФ обнародовала справку начальника 4-го управления НКВД СССР Павла Судоплатова о зверствах нацистов на оккупированных территориях страны в отношении еврейского населения. Документ был направлен Судоплатовым в Народный комиссариат иностранных дел и содержит конкретные описания преступлений нацистов против человечности.

К Международному дню памяти жертв Холокоста ФСБ России опубликовала копию справки за подписью начальника 4-го управления НКВД СССР Павла Судоплатова о зверствах нацистов на оккупированных территориях Советского Союза в отношении еврейского населения. В документе подробно освещены преступления против человечности, совершённые гитлеровцами в первые годы Великой Отечественной войны.

«Нацистская политика»

Преследовать евреев по национальному признаку нацисты начали практически сразу после прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии. В основе этой политики лежала нацистская расовая теория, идея о превосходстве «арийцев» над «неполноценными расами», а также представление о евреях как о «главных врагах немецкой нации».

В 1930-е годы против евреев Германии были введены дискриминационные законы, по стране прокатилась волна еврейских погромов. После начала Второй мировой войны и оккупации Третьим рейхом территории ряда европейских государств местных евреев начали загонять в гетто, где для них были созданы нечеловеческие условия существования.

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После нападения в 1941 году Германии на Советский Союз преследование нацистами евреев по этническому принципу вышло на новый уровень: при поддержке коллаборационистов они перешли к массовым пыткам и убийствам еврейского населения оккупированных территорий.

Аспирант ИВИ РАН Максим Синицын отметил в беседе с RT, что массовое уничтожение евреев на территории СССР было частью политики геноцида в отношении советского народа в целом.

«Это была нацистская политика по отношению ко всему советскому населению. В этом заключается особенность трагедии Советского Союза, вынесшего основные тяготы войны с нацизмом», — отметил Синицын.

В январе 1942 года на Ванзейской конференции лидеры нацистов одобрили программу «Окончательного решения еврейского вопроса». Узников еврейских гетто либо убивали в населённых пунктах, где они находились, либо отправляли в лагеря смерти, большая часть из которых располагалась на территории Польши. Жертвами этих преступлений против человечности стали миллионы евреев. Их расстреливали, убивали в газовых камерах, ставили над ними изуверские медицинские эксперименты.

Справка за подписью Павла Судоплатова

© ФСБ РФ

«Германия завоёвывала себе жизненное пространство за счёт других народов. И её лидеры считали, что уничтожение евреев будет способствовать безопасности «арийцев» от покорённых людей. В евреях видели потенциальных зачинщиков сопротивления. Ну и, конечно, нацисты были опьянены своей расовой теорией. Советских евреев они считали наиболее опасными, так как, по их мнению, именно в СССР международное еврейство якобы обрело свою «базу», — отметил в интервью RT историк Егор Яковлев.

С первых дней Великой Отечественной войны на советские органы государственной безопасности была возложена обязанность документально фиксировать свидетельства зверств гитлеровцев по отношению к мирному населению и советским военнопленным на временно оккупированной территории Советского Союза. Такие данные поступали от Особых отделов НКВД СССР, частей и соединений действующей Красной армии, от зафронтовых групп 4-го управления НКВД СССР и 4-х отделов территориальных органов госбезопасности, от партизанских отрядов. Источниками информации служили беседы с местными жителями, допросы немецких военнопленных и пособников оккупантов, изучение трофейных документов.

Зафронтовые оперативные группы 4-го управления НКВД СССР действовали на всей временно оккупированной противником территории от Прибалтики до Крыма. Их донесения позволяли составить целостную картину происходящего в областях, занятых гитлеровцами.

«Пострадало от звериной кровожадности»

6 декабря 1942 года НКВД СССР направил в Народный комиссариат иностранных дел (НКИД) Союза ССР справку «О фактах зверств немцев над еврейским населением на временно оккупированной противником территории СССР», составленную 4-м управлением НКВД СССР и подписанную начальником управления Павлом Судоплатовым. В этом документе приведены многочисленные свидетельства преступлений, совершённых оккупантами в отношении мирных советских граждан.

«Расстрел евреев в Феодосии сопровождался невиданными издевательствами и пытками. В поле, куда евреи были вывезены на расстрел, все они были раздеты, включая грудных детей, и так, голые, они дожидались на морозе, во время метели, своей очереди быть убитыми. Евреев заставляли ложиться на дно рва, затем в них стреляли из автоматов, засыпали слоем земли, на который укладывали новый ряд живых, голых, обезумевших от ужаса людей, и снова в них стреляли», — описывали сотрудники советских спецслужб зверства нацистов в оккупированном германскими войсками Крыму.

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Также в справке подробно рассказывается о преступлениях, в которых участвовали сотрудники так называемой вспомогательной полиции, сформированной гитлеровцами на оккупированных территориях из местных националистов.

«26—27 августа 1942 г. во многих населённых пунктах Западной Украины гестаповцы при активном участии украинских националистов организовали массовый террор, в результате которого было уничтожено почти всё еврейское население. Причём документально установлено, что до начала этой кровавой расправы была проведена соответствующая подготовительная «работа»... Накануне этих событий полицейским была увеличена зарплата: ставка семейного (человека. — RT) была увеличена до 1600 и холостяка до 800 карбованцев в месяц», — отмечается в справке.

В документе подробно описывались преступления, совершённые в различных регионах оккупированной нацистами части СССР.

«Сразу же после оккупации немецкими войсками Латвии в июле 1941 года в гор. Риге было расстреляно 60 тыс. еврейского населения... Расстреливались целые семьи, невзирая на возраст. Детей вырывали из рук матерей и тут же, на их глазах, убивали или живыми бросали в заранее приготовленные ямы... В гор. Лудзе (Люцино) расстреляны все евреи. Осталось в городе всего шесть евреев, которые используются немцами как специалисты по определённым ремёслам. Массовый расстрел евреев имел место также в Либаве и других городах Латвии. Количество расстрелянных здесь не зафиксировано. Расстрелы здесь производились членами военно-фашистской организации айзсаргов, а немцы фотографировали эти акты как «акты возмездия латышского народа», — говорится в документе, подписанном Судоплатовым.

Павел Анатольевич Судоплатов — генерал-лейтенант НКВД СССР

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Составители справки указывают на то, что обычные местные жители были поражены и возмущены зверствами оккупантов.

«Население ненавидит немцев за подобные зверства. В Минске было много случаев, когда люди седели и сходили с ума, увидев обращение немцев с евреями и нашими пленными, которых они в больших количествах перестреляли прямо на улицах», — подчёркивается в документе.

Сотрудники советской спецслужбы отмечают, что гитлеровцы пытались вбить клин между евреями и жителями оккупированных территорий других национальностей. Например, после взрыва немецкой комендатуры в сентябре 1941 года в Киеве начались пожары. Ответственность за это германская администрация возложила на евреев.

Сожжённое фашистами при отступлении еврейское гетто в Вилиямполе (район Каунаса)

РИА Новости

© Николай Попов

«После пожара немцы начали распространять слухи и официально объявили в газете о том, что виновниками взрывов и пожаров являются евреи. 28 сентября 1941 года по городу были развешаны объявления о явке 29 сентября к 8 часам утра всего еврейского населения на Лукьяновское кладбище... Всё еврейское население, в подавляющем большинстве старики, женщины и дети, явилось в указанное место сбора, где все были расстреляны... Таким образом, в Киеве были расстреляны до 30 тыс. человек евреев».

В Минском гетто уничтожали не только советских граждан еврейской национальности, но и евреев из иностранных государств.

«По данным на 27.III.[19]42 г. в марте месяце 1942 года в гор. Минске гнали на работу колонну евреев, одетых частью в заграничную одежду, частью — в тряпки. Вид их был ужасен. Среди них было много молоденьких девушек-подростков и стариков, ели волочивших ноги, падающих от слабости. Охрана поднимала их ударами ног. У всех были нашиты на груди и спине жёлтые шестиконечные звёзды со словами «Иуда». Со слов местных жителей, это были евреи из Гамбурга, которых привезли в Минск в количестве 75 тыс. человек, и что сейчас из них остались в живых тысяч пятнадцать, так как за это время было уже три погрома, организованных немецко-литовско-русской полицией», — говорилось в справке.

19 декабря 1942 года на первой странице газеты «Правда» Информбюро НКИД опубликовало статью под заголовком «Осуществление гитлеровскими властями плана истребления еврейского населения Европы», при подготовке которой использовались материалы, предоставленные НКВД СССР.

«Относительно к своей небольшой численности еврейское меньшинство советского населения, объединённое со всеми национальностями Советского Союза горячей любовью к родине, особенно тяжело пострадало от звериной кровожадности гитлеровских выродков», — говорилось в публикации.

Статья в газате "Правда" об уничтожении нацистами евреев

© ФСБ РФ

Полученные от зафронтовых групп 4-го управления НКВД—НКГБ СССР данные о зверствах оккупантов послужили основой для последующего розыска нацистских военных преступников и их пособников как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период.

По словам Егора Яковлева, с точки зрения международного права то, чем занимались нацисты, было, вне всякого сомнения, геноцидом.

«Они планировали тотальное убийство евреев как в СССР, так и за его пределами. Однако в Советском Союзе евреи не были единственным крупным контингентом, который гитлеровцы намеревались массово уничтожать. Согласно нацистским планам, уничтожению подлежали десятки миллионов славян. И органы НКВД занимались расследованием всех преступлений, совершённых на оккупированных территориях. Однако при этом сотрудники советских спецслужб прекрасно осознавали, что нацисты рассматривали евреев как отдельную категорию для уничтожения. В целом вклад СССР и советских правоохранительных органов в расследование этих преступлений и подтверждение самого факта Холокоста, безусловно, огромен», — резюмировал Егор Яковлев.