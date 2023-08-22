«Кровавый след»: ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы о преступлениях латвийских коллаборационистов

ФСБ России обнародовала рассекреченные документы советских органов госбезопасности о преступлениях латвийских коллаборационистов в годы Второй мировой войны. На сайте ведомства опубликованы материалы из спецсообщений и справок, подготовленных сотрудниками советских спецслужб. Они содержат доказательства сотрудничества латвийских националистов, в частности членов военизированной организации «Айзсарги», с гитлеровскими оккупантами, а также свидетельства массового уничтожения ими мирного населения.

ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы советских спецслужб, свидетельствующие о работе латвийских коллаборационистов на нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны и об их участии в массовых убийствах мирного населения. В справках и спецсообщениях органов госбезопасности СССР приводятся конкретные факты сотрудничества с гитлеровцами латышских националистов, включая членов организации «Айзсарги», а также данные о совершении ими зверств в отношении мирных жителей.

Карательные отряды

Военизированная добровольная организация «Айзсарги» (в некоторых документах фигурирует наименование «Айзерги») была создана в Латвии в 1919 году. Она рассматривалась в качестве резерва армии и использовалась в полицейских операциях. В 1940 году, после образования Латвийской ССР, она была официально распущена. Во время гитлеровской оккупации республики её возродили нацисты.

По словам историков, выходцы из «Айзсарги» привлекались на работу в органы коллаборационистского самоуправления и карательные полицейские формирования, которые, в свою очередь, в дальнейшем стали базой для создания подразделений СС.

Как подчеркнул в беседе с RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, представители организации «Айзсарги» стали костяком гитлеровской вспомогательной полиции и участвовали в большом количестве преступлений.

«В 1941 г. во время оккупации Латвийской ССР немецкими войсками командованию Латвии было предоставлено самоуправление и бургомистром Латвии был назначен полковник латышской армии, видный член организации «айзергов» Данкерс, который объявил приказ членам организации «айзергов» о возникновении этих организаций. После восстановления организации «айзергов» последняя послужила базой, откуда брались кадры на государственные должности самоуправления (бургомистры, старшины, полицейские и другие ответственные государственные служащие)», — говорится в опубликованном ФСБ спецсообщении начальника отдела контрразведки Смерш 3-й ударной армии полковника А.С. Мирошниченко начальнику управления контрразведки Смерш 2-го Прибалтийского фронта генерал-майору Н.И. Железникову.

Спецсообщение Смерша

© ФСБ РФ

Из текста документа следует, что наряду с этим из «айзергов» были созданы карательные отряды, расправлявшиеся с партизанами, подпольщиками, а также с еврейским населением Латвии, Белоруссии и России.

В телеграмме начальника управления контрразведки Смерш 3-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанта М.И. Белкина от 17 октября 1944 года № 563/А говорится, что в результате контрразведывательных мероприятий, проведённых органами Смерша фронта на освобождённой от противника территории Латвии, установлена военно-фашистская организация «Айзсарги», которая при отходе немцев из Латвии получила приказ германского командования подготовить своих участников к переходу на нелегальное положение и создать базы оружия, боеприпасов и продовольствия для борьбы с советской властью.

«Абсолютно зашкаливающая жестокость»

После освобождения Латвии от нацистов советские спецслужбы приступили к расследованию преступлений, совершённых латвийскими коллаборационистами в годы германской оккупации. Сбор доказательств и привлечение гитлеровских пособников к ответственности продолжались не одно десятилетие.

Опубликованная ФСБ справка следственного отдела КГБ при совете министров Латвийской ССР о преступной деятельности бывшего начальника 4-го полицейского участка Резекненского уезда Харалда Пунтулиса № 9/712 от 29 июня 1973 года содержит свидетельские показания очевидцев о преступлениях латвийских коллаборационистов в отношении мирного населения республики.

Также по теме «Участвовали в массовых убийствах»: как латышские коллаборационисты стали бойцами легиона СС 75 лет назад Латышский легион СС впервые в полном составе принял участие в боевых действиях против советских войск, наступавших под...

«Для запугивания жителей и усиления кровавого террора Пунтулис Х.П. по указанию Эйхелиса А.Я. организовал публичный расстрел на базарной площади города Резекне ещё оставшихся в живых 30 мужчин, в том числе нескольких подростков деревни Аудрини. Он же руководил этим расстрелом... Перед публичным расстрелом Эйхелис А.Я. выступил с речью, в которой угрожал, что каждый, кто будет поддерживать борцов против оккупационной власти, будет расстрелян так же, как жители деревни Аудрини... Пунтулис Х.П. всеми силами и средствами, имеющимися в его распоряжении, неотступно осуществлял бесчеловечную гитлеровскую расовую политику. Он систематически организовывал и руководил акциями по истреблению жителей еврейской и цыганской национальностей», — подчёркивается в документе.

Из трофейного документа «Обзор деятельности Резекненской уездной полиции на 20 июля 1942 года» советские спецслужбы выяснили, что только в зоне ответственности подчинённого Пунтулису 4-го полицейского участка были расстреляны 713 евреев и 28 цыган.

«Очень важно, что обнародованы документы, касающиеся деятельности Пунтулиса. Он был исполнителем ряда карательных операций, а после войны бежал в Северную Америку. Советские власти заочно приговорили Пунтулиса к смертной казни, но Канада, на территории которой он обитал и спокойно занимался строительством, несмотря на всю собранную доказательную базу, просто не отвечала на запросы о его выдаче. В итоге он спокойно умер в своей постели в 1982 году», — отметил Александр Дюков.

В опубликованных ФСБ рассекреченных документах также сообщается: «В мае месяце 1942 года в местечке Прели Силуянской волости Режицкого уезда по приказу немецкого командования были одновременно расстреляны около 500 евреев, в том числе старики, женщины и дети».

Уточняется, что в массовом убийстве принимали участие «айзсарги». Согласно показаниям одного из участников расправы, около 2 тыс. коллаборационистов оцепили населённый пункт сплошной цепью, согнали местное еврейское население в отдельные дома, а после приезда немецкого коменданта отвели пленников на опушку леса и расправились с ними. Перед отступлением из Латвии нацисты и их пособники сожгли останки своих жертв, пытаясь скрыть следы преступления.

Справка о деятельности нацистских коллаборационистов в Латвии

© ФСБ РФ

«Прибалтийские и особенно латвийские коллаборационисты — это явление, оставившее за собой кровавый след на территории СССР. Нацисты привлекали их к акциям по уничтожению евреев как непосредственно в Прибалтике, так и далеко за её пределами, в частности в Белоруссии», — рассказал в комментарии RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

По словам Александра Дюкова, части, сформированные нацистами из латвийских националистов, были ударными карательными подразделениями, реализовывавшими гитлеровскую политику геноцида на территории СССР и привлекавшиеся к антипартизанским действиям. В частности, они были широко задействованы в масштабной карательной операции «Зимнее волшебство», проведённой в 1943 году на территориях БССР и РСФСР.

Латвийские коллаборационисты собирают группу евреев для казни

© Deutsches Bundesarchiv

«Для латвийских коллаборационистов была характерна абсолютно зашкаливающая жестокость. Они непосредственно уничтожили десятки, а, возможно, даже сотни тысяч невинных людей, включая женщин и детей. Тем не менее в годы холодной войны их прикрывали от ответственности власти западных стран — и продолжают прикрывать до сих пор. Например, на запросы Генеральной прокуратуры Белоруссии, связанные с деятельностью прибалтийских коллаборационистов, на Западе не реагируют по сей день», — подытожил Александр Дюков.