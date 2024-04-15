«Его называли Генерал Впёред: историк — о советском полководце Николае Ватутине

80 лет назад, 15 апреля 1944 года, от последствий тяжёлого ранения, полученного в бою, умер выдающийся советский военачальник, командующий войсками 1-го Украинского фронта Николай Ватутин. Его называли Гроссмейстером и Генералом Вперёд. Ватутин проявил себя как блестящий командующий в решающие моменты Великой Отечественной войны — в ходе Сталинградской и Курской битв. Огромный личный вклад он внёс в освобождение от нацистов Советской Украины. О подвигах генерала и о том, почему сегодняшний киевский режим упорно пытается стереть память о нём, в интервью RT рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного Государства Дмитрий Суржик.

— Николай Ватутин стал 1-м заместителем начальника советского Генерального штаба в 39 лет, пройдя примерно за два десятилетия путь от простого красноармейца до военного руководителя высочайшего уровня. Это очень быстрая карьера. Что стало залогом такого успешного продвижения Ватутина по службе? Какими особыми качествами он обладал?

— Николай Ватутин был одним из самых блестящих советских полководцев. Его называли Гроссмейстером и Генералом Вперёд. Быстрый карьерный рост Ватутина был связан с его выдающимися аналитическими и организационными способностями. На любой из своих должностей он умел прекрасно отладить работу штабов подчинённых соединений. При этом власть нисколько его не испортила. Согласно воспоминаниям его соратника по 1-му Украинскому фронту генерала Константина Крайнюкова, Ватутин всегда оставался простым душевным человеком, не выпячивал своих заслуг. Победы он считал достижением не своим лично, а боевого коллектива. Он обладал оперативно-стратегическим кругозором, трезво оценивал сильные и слабые стороны как своих войск, так и противника. Этот набор качеств и позволил ему сделать карьеру, которая действительно была головокружительно быстрой.

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— Летом 1942 года Николай Ватутин по его собственной инициативе был назначен командующим войсками Воронежского фронта. После этого немцы стали разбрасывать с самолётов листовки со словами о том, что «этому штабному генералу под Воронежем успеха не иметь». Почему после продолжительной службы на штабных должностях генерал попросил назначить его на командную должность? Как он проявил себя на ней?

— Здесь нужно понимать военный путь Ватутина. К началу Великой Отечественной войны он прошёл глубокую, основательную школу как военно-теоретической, так и военно-практической подготовки. Он окончил Киевскую высшую объединённую военную школу и Военную академию РККА им. М.В. Фрунзе. Из него получился высокопрофессиональный начальник штаба дивизии. Затем Ватутин продолжил образование в Военной академии Генштаба РККА. В конце 1930-х он руководил штабом Киевского Особого военного округа — одного из важнейших в системе Советских вооружённых сил. Его войска прикрывали стратегически важное направление, принимали участие в походах Красной Армии в Польшу и Бессарабию. Вполне логично, что столь опытного и образованного руководителя перевели на службу в Генштаб, чтобы использовать его знания на более высоком уровне.

При этом, как отмечал Георгий Жуков, у Ватутина было очень развито чувство личной ответственности. Ему было мало готовить операции для других людей, он хотел лично воплощать свои планы в жизнь на земле. Жуков порекомендовал направить его начальником штаба на один из сложнейших участков советской обороны — на Северо-Западный фронт. Как известно, войска фронта справились со своей задачей и смогли остановить стратегическое наступление вермахта. Там же Ватутин лично командовал оперативной группой, сорвавшей наступление врага на Торжок. Было ясно, что он полностью готов к самостоятельным действиям в качестве командующего войсками фронта. Во главе сил Воронежского фронта в 1942 году он ещё не добился каких-то прорывных достижений, но успешно провёл ряд локальных наступлений и сковал крупные силы противника, которые гитлеровское командование не смогло перебросить на другие участки фронта.

Уличные бои в Сталинграде

РИА Новости

© Георгий Зельма

— В октябре 1942 года Ватутин был переведён под Сталинград, где возглавил войска Юго-Западного фронта. Какой вклад он внёс в разгром нацистов в Сталинградской битве?

— В ходе Сталинградской битвы войска Юго-Западного фронта, которыми командовал Ватутин, прорвали оборону гитлеровских сил и вместе с частями Сталинградского фронта замкнули кольцо окружения вокруг более чем 300-тысячной группировки противника в районе самого Сталинграда. Кроме того, Ватутин принял участие в срыве попытки нацистского командования разблокировать части, находившиеся в сталинградском котле. Под Сталинградом он проявил не только аналитические способности, но и личную командирскую харизму. После таких операций рассуждения гитлеровцев о «штабном генерале» звучали уже просто смешно.

— Существует мнение, что разработанные Ватутиным планы оказали серьёзное влияние на ход Курской битвы. Так ли это? Как проявил себя генерал на Курской дуге?

— Ватутин вернулся на Воронежский фронт весной 1943 года. Находящиеся под его командованием части в ходе Курской битвы обескровили и вынудили нацистские войска прекратить наступление на своём участке фронта. В дальнейшем совместно с силами Степного фронта войска Юго-Западного успешно осуществили Белгородско-Харьковскую стратегическую наступательную операцию. Так что результаты говорят сами за себя.

Курская битва

РИА Новости

© Иван Шагин

— В 1943—1944 годах Ватутин, командуя войсками 1-го Украинского фронта, прошёл почти всю территорию УССР с востока на запад, освобождая её от нацистских оккупантов. Как можно оценить его деятельность как командующего в этот период войны?

— Войска под командованием Ватутина принимали участие в Битве за Днепр, в частности в наступлениях на Букринском и Лютежском плацдармах. Поэтому личный вклад Ватутина в освобождение Киева огромен. Перенеся основной удар с одного плацдарма на другой, он смог полностью переиграть немецких генералов и обрушить оборону вермахта в районе столицы УССР. В дальнейшем Ватутин руководил освобождением обширных территорий на севере и северо-западе республики.

— На киевских ресурсах звучат обвинения в адрес Ватутина, что он якобы насильно мобилизовал и отправлял в бой украинскую молодёжь без оружия и обмундирования. Откуда берутся такого рода выдумки?

— Подобные рассуждения не выдерживают никакой критики. Логика их вообще непонятна: после зачисления в состав РККА и принятия присяги всем всё выдавали. Отправлять в бой молодых людей без подготовки и оружия никто бы не стал. Даже если оставить в стороне моральный аспект вопроса, это было бы просто бессмысленно. Атаки бы захлёбывались, командующий не выполнил бы поставленные перед ним задачи и отвечал бы перед Верховным Главнокомандующим. Поэтому утверждения о «безоружной» украинской молодёжи, которую гнали в атаки, — это просто глупость, плод чьих-то домыслов и фантазий.

Памятник Николаю Ватутину в Киеве, снесенный в 2023 году

РИА Новости

© Р. Якименко

— 29 февраля 1944 года во время боёв на Западной Украине Ватутин получил тяжёлое ранение, в результате которого скончался. Но сейчас существует несколько версий случившегося. Почему возникли разночтения по этому вопросу? Какая версия, по вашему мнению, наиболее достоверна?

— Обстоятельства получения Ватутиным ранения, ставшего для него смертельным, до сих пор в полной мере неясны. Наиболее достоверно, на мой взгляд, выглядит картина, которую воспроизвёл член Военного совета 1-го Украинского фронта Константин Крайнюков.

В феврале 1944 года Ватутин интенсивно работал над планами новых операций и перемещался между штабами входящих в его фронт армий. 29 февраля он с группой солдат и офицеров выехал в расположении 60-й армии. Пытаясь сократить путь, конвой генерала свернул на просёлочную дорогу и натолкнулся на бандеровцев, которые грабили какой-то обоз. Завязался бой. Ватутин получил ранение в бедро с переломом кости. Его доставили в Ровно, а затем в Киев, куда прибыл главный хирург Красной армии Николай Бурденко. Сначала генерал, казалось, пошёл на поправку, но потом его состояние резко ухудшилось, и 15 апреля он умер от заражения крови. Похоронили его два дня спустя в Мариинском парке в центре Киева.

— После войны на могиле Ватутина был установлен памятник. Вплоть до государственного переворота 2014 года в восприятии жителей Украины он заслуженно считался героем. Но в 2023 году памятник был снесён киевским режимом. Кроме того, подверглись массовому переименованию названные в его честь объекты в различных украинских городах. Почему отношение к генералу так резко изменилось?

— Отношение к Ватутину долгое время было как к освободителю Украины, кем он, собственно, и был.

Снос памятника Николю Ватутину в Киеве в феврале 2023 года

AP

© Efrem Lukatsky

Однако советский генерал, громивший нацистов и принявший смерть от рук бандеровцев, естественно, не устроил нынешние националистические власти Украины. Поэтому киевский режим объявил его, как и всех других советских полководцев, врагом и теперь делает всё возможное для того, чтобы стереть память о подлинных героях войны — освободителях Украины от гитлеровских оккупантов и их бандеровских пособников. Это часть их работы по уничтожению исторической правды.