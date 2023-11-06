«Масштабы наступления потрясают»: историк Валерий Куличков — об освобождении Киева от нацистов в 1943 году

6 ноября 1943 года в ходе Киевской стратегической наступательной операции советские войска полностью освободили столицу Украины от нацистов. Под гитлеровской оккупацией город находился более двух лет. Вплоть до конца декабря в отчаянных контратаках нацисты безуспешно пытались вытеснить советские войска с правого берега Днепра, но красноармейцы смогли удержать Киев и создали предпосылки для освобождения всей правобережной части УССР. Научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков в интервью RT рассказал о ходе боёв за Киев и их историческом значении.

— Каковы были предпосылки для проведения Киевской операции 1943 года? Какой была расстановка сил на фронте перед её началом?

— Предпосылки для начала Киевской операции и освобождения Киева возникли в результате победы Красной армии над немцами в Курской битве. Ещё до её завершения были подписаны директивы Ставки Верховного главнокомандования, предполагающие проведение наступления почти на всём советско-германском фронте с акцентом на юго-западное направление. Войскам действовавших на этом направлении фронтов была поставлена задача после освобождения Левобережной Украины форсировать Днепр и захватить плацдармы на его правом берегу.

В августе 1943 года началась Битва за Днепр, в ходе которой советским войскам удалось захватить несколько плацдармов на правобережной части УССР. Важнейшими из них стали Букринский и Лютежский плацдармы, которые находились, соответственно, к юго-востоку и к северу от Киева. Однако освободить с ходу столицу УССР советским войскам не удалось.

Советские саперы строят понтонный мост под обстрелом на окраине Киева, 1943 год

globallookpress.com

© Mary Evans Picture Library

— С какими сложностями столкнулись советские войска в начале Киевской операции?

— Данные о войсках, задействованных в освобождении Киева, в разных источниках отличаются, но в целом мы имели преимущество в численности личного состава примерно лишь в 30%. Для наступления этого мало. К тому же немцы выстроили по Днепру мощнейшую линию укреплений, которая непосредственно в районе Киева состояла из трёх оборонительных рубежей и оборонительного обвода самого города. Дополнительное преимущество нацистам в обороне давал правый высокий берег Днепра. Чтобы компенсировать это, советское командование обеспечило на участках прорыва высокую плотность артиллерии.

При этом немцы прекрасно понимали, где нашим войскам удобнее всего будет форсировать Днепр, и поэтому могли в известной мере предугадывать их действия. Так и получилось в октябре, когда советское командование попыталось нанести основной удар с букринского плацдарма, а вспомогательный — с лютежского.

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Тогда буквально за сутки было принято решение перенести направление главного удара с букринского на лютежский плацдарм: в условиях строжайшей секретности туда были переброшены 3-я гвардейская танковая армия, 23-й стрелковый корпус, 7-й артиллерийский корпус и другие подразделения. Были переправлены сотни танков и самоходок. Нацисты этого не ожидали, их разведка полностью упустила из виду переброску наших войск. И здесь нужно отдать должное советским инженерным частям, которые смогли просто в бешеном темпе организовать переправу тяжёлой бронетехники через Днепр.

Чтобы дезориентировать противника, 1 ноября советские войска снова начали наступление с букринского плацдарма, позволившее сковать силы примерно десяти дивизий вермахта. Ну а 3 ноября ударом с лютежского плацдарма, которому предшествовала мощная артподготовка, началась непосредственно Киевская стратегическая наступательная операция. Несмотря на то что немецкая оборона была хорошо подготовлена, уже за первый день операции советским войскам удалось продвинуться на 5—12 км. На следующий день начался ввод в бой дополнительных сил. Нацисты отчаянно сопротивлялись, но всё равно оказались в районе Киева под угрозой окружения.

— Как происходило освобождение самого Киева от нацистов? Какая ситуация сложилась в городе во время гитлеровской оккупации?

— Гитлеровцы установили в Киеве жестокий оккупационный режим. Советские граждане находились в ужасающем положении. Оккупанты устраивали массовые убийства, в том числе в печально известном урочище Бабий Яр. До сих пор нельзя с полной уверенностью сказать, сколько именно жителей столицы УССР погибли за то время, пока нацисты хозяйничали в Киеве. Минимальная оценка — около 200 тыс. человек. Кроме того, огромное количество горожан было угнано в рабство в Германию. Конечно, наших солдат киевляне встречали со слезами радости на глазах.

Уже 5 ноября 1943 года в Киев вступили передовые подразделения советских войск. В этот день над зданием обкома ВКП(б) было поднято красное знамя. Уличные бои в городе были тяжёлыми. Но, опасаясь окружения, гитлеровцы понимали, что оставаться в Киеве для них опасно, и постепенно отступали. При этом они взрывали предприятия, уничтожали памятники культуры. К счастью, благодаря тому, что времени у них было мало, полностью превратить в развалины город они всё-таки не успели. К утру 6 ноября Красная армия полностью освободила город от врага.

Бои на улицах Киева

РИА Новости

© Яков Рюмкин

— Каковы были действия советских войск после освобождения Киева?

— После освобождения украинской столицы советские войска без передышки стали преследовать отступающие немецкие части. На следующий день после Киева был освобождён Фастов, а 12 ноября — Житомир, после чего части Красной армии перешли к обороне. Продолжать без остановки наступление в западном направлении стало рискованно из-за возникновения опасности флангового удара со стороны вермахта.

Масштабы киевского наступления потрясают. В очень короткие сроки был создан плацдарм шириной 230 км и глубиной до 145 км. Немецкое отступление буквально превратилось в бегство. Советские войска продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки, а командование — планирования.

— Наступление советских войск в ходе Киевской операции завершилось уже к середине ноября 1943 года, а датой завершения киевских операций в целом считается 22 декабря. Что происходило на фронте на протяжении этих нескольких недель?

— Действительно, второй этап Киевской операции — оборонительный — завершился во второй половине декабря 1943 года. После освобождения Красной армией Киева и Житомира было очевидно, что немцы попытаются перейти в контрнаступление и вернуть себе контроль над правобережной частью УССР. Действия на Киевском направлении стали для нацистского командования приоритетными.

Освобождение Киева от фашистских захватчиков, разрушенный Крещатик

РИА Новости

© Иван Шагин

Немецкие ударные группировки перешли в наступление 15 ноября. Главный удар они нанесли по Брусилову, а вспомогательный — по Радомышлю. Немецким войскам удалось добиться ситуативных успехов: гитлеровцы смогли прорваться к трассе Киев — Житомир, вытеснить советские части из некоторых населённых пунктов и даже развить наступление на Киевском направлении. Но стратегически они уже ничего добиться не могли. После Курской битвы они утратили инициативу. 26 ноября советские войска нанесли контрудар, и вскоре немецкая группировка, пытавшаяся наступать на Киев, была остановлена. В декабре вермахту тоже не удалось добиться каких-то решающих успехов. А уже в январе 1944 года Красная армия перешла в решающее наступление, известное как «Десять сталинских ударов». После этого вермахт начал рассыпаться.

— Какое историческое значение имела Киевская операция в ходе Великой Отечественной войны?

— Освобождение Киева имело огромное стратегическое значение, ведь это был не просто город, а важнейший экономический, транспортный и политический центр. Заняв крупный плацдарм в районе столицы УССР, Красная армия смогла приступить к освобождению Правобережной Украины от нацистов. Курская битва и последовавшее за ней форсирование Днепра привели к полному перелому в Великой Отечественной войне. Нацисты окончательно утратили стратегическую инициативу и потенциал для проведения крупных наступлений.