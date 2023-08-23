«Завершение коренного перелома»: научный директор РВИО Михаил Мягков — о Курской битве

23 августа 1943 года завершилась Курская битва. Как отмечают историки, по своему масштабу, задействованным силам, напряжённости и военно-политическим последствиям она стала одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Прилагая огромные усилия, Красная армия смогла сорвать наступление нацистов и разгромить стратегическую группировку противника. Битва на Курской дуге стала прологом к освобождению от нацистских оккупантов Украинской ССР. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в интервью RT рассказал о ходе Курской битвы и её роли в победе СССР в Великой Отечественной войне.

— Какими были предпосылки к началу Курской битвы? Какая ситуация в это время сложилась на советско-германском фронте?

— Собственно, основной предпосылкой было планирование германским командованием наступательной операции «Цитадель». Гитлер хотел взять реванш за разгром вермахта под Сталинградом. В планах у нацистов было нанести стратегическое поражение Красной армии, срезать Курский выступ, на котором оборонялись военнослужащие Воронежского и Центрального фронтов, а затем развить наступление в тыл советских позиций. Успех этого наступления, по мнению гитлеровского командования, позволил бы Германии завершить войну на выгодных для неё условиях.

Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, нацисты могли позволить себе сосредоточить огромные силы на востоке. В частности, они перебросили на фронт против советских войск значительное количество новейших танков Tiger и Panther, штурмовых орудий Ferdinand. Эта бронетехника обладала мощной броневой защитой и сильными пушками. Она превосходила по этим параметрам основной советский средний танк Т-34. Новые немецкие танки могли поражать Т-34 с такого расстояния, на котором они сами были для него неуязвимы.

У германского командования существовало мнение, что наступление начинается в заведомо выгодных для вермахта условиях. Учтено было даже время года: считалось, что летом немцы всегда результативно наступали, поэтому добиться успеха им будет легче.

Пулемётный расчёт выдвигается на огневую позицию

РИА Новости

© Федор Левшин

— Каковы были военные замыслы сторон относительно боевых действий на Курском выступе?

— Немцы сосредоточили в районе Курской дуги мощнейшую группировку: более 900 тыс. человек, около 2,7 тыс. танков, свыше 2 тыс. самолётов. На этом участке было сосредоточено около 70% всех нацистских танковых сил на советско-германском фронте. Группировка Красной армии превосходила немецкую по численности и могла попытаться первой начать наступление, но советское командование приняло решение сначала измотать германские части в обороне, а только потом перейти в контрнаступление. По этому поводу шли дискуссии, но окончательное решение было принято всё же в пользу обороны.

— Правда ли, что советская разведка заблаговременно информировала военно-политическое руководство СССР о планах нацистов? Можно ли назвать конкретные фамилии советских разведчиков, сыгравших важную роль при получении этой информации?

— Совершенно верно, советская разведка оказалась на высоте. Она сработала на всех уровнях. Информация о переброске крупных сил в район Курской дуги была, в частности, получена от нашего выдающегося разведчика Николая Кузнецова, действовавшего на базе партизанского отряда на Украине. Это была великолепная оперативная работа. Также соответствующая информация поступала от знаменитой «кембриджской пятёрки» — наших разведчиков, работавших в Великобритании. Кроме того, активно действовала наша фронтовая разведка, фиксировавшая прибытие новых танковых соединений в ближайшем тылу вермахта. Поступающая из многих источников информация в конечном итоге повлияла на выбор советским командованием того сценария, который в дальнейшем и был реализован на фронте.

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— Как началась Курская битва? Удалось ли нацистам добиться каких-либо успехов? Как можно оценить действия советских войск в это время?

— Советское командование в том числе от немецких перебежчиков получило информацию, что немцы планируют удар на раннее утро 5 июля. Была проведена мощная упреждающая артиллерийская контрподготовка. Она ошеломила противника, спутала его планы и заставила сдвинуть начало полномасштабного наступления примерно на два часа. Тем не менее первые удары гитлеровских войск были страшными. Можно провести историческую параллель: немцы двигались на позиции Красной армии, словно тевтонские рыцари на дружину Александра Невского. Немецкие Tiger пытались проломить советскую оборону. Но для немцев стало неприятным сюрпризом, насколько насыщенной и хорошо организованной она была. Гитлеровцы начинали застревать на наших минных полях, где их добивала артиллерия.

На северном фасе Курской дуги германское наступление быстро застопорилось. Нацисты смогли продвинуться за несколько дней буквально на 10—11 км и перешли к обороне. На южном фасе немцы имели больший успех, продвинувшись вглубь советской обороны примерно на 35 км. На этом участке фронта действовали элитные части германской армии. Решающим моментом в боях на данном направлении стало Прохоровское сражение.

— При каких обстоятельствах произошло Прохоровское сражение? Какую роль оно сыграло в Курской битве в целом?

— Прохоровка стала кульминацией Курской битвы. С немецкой стороны в боях под Прохоровкой были задействованы, по разным данным, 400—500 танков и самоходок, с советской — до 800. Это было одно из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны. Бои происходили в невыгодных для Красной армии условиях: немцы заняли удобные с точки зрения рельефа позиции и встречали советскую танковую атаку.

Согласно воспоминаниям участников битвы, вокруг них плавился металл, разрывалась броня, танки вспыхивали, словно факелы, а танкисты, выбравшись из подбитых танков, сходились в рукопашных схватках.

По итогам сражения ни одна из сторон в полной мере не достигла своих целей, но самое главное — немцы лишились возможности продвинуться дальше и вырваться на оперативный простор.

Уничтоженная немецкая техника на поле боя

РИА Новости

© Рязанов

В наши дни западные фальсификаторы истории активно распространяют ложь о Прохоровском сражении — вплоть до того, что, мол, немцы вышли из него победителями, потеряли всего четыре танка и так далее. Это всё фейки. Потери у немцев оказались таковы, что они лишились резервов и способности продолжать наступление. А у нас сохранились резервы и возможность наращивать удары.

— Как произошёл перелом в Курской битве? Что происходило на её завершающей стадии? Каких успехов удалось добиться советским войскам?

— На северном фасе Курской дуги переломным моментом стали бои в районе Понырей, в которых немцы окончательно утратили наступательный потенциал, а на южном — Прохоровское сражение. 12 июля, в день боёв под Прохоровкой, в Курской битве начался новый этап — советское контрнаступление. С этого момента стало понятно, что даже иллюзорных надежд на окружение наших войск на Курской дуге у немцев не осталось.

Красная армия перешла в масштабное наступление. 5 августа были освобождены от нацистских оккупантов Орёл и Белгород. Кстати, в этот день в Москве впервые прозвучал салют в честь воинов-освободителей. Наступательный этап Курской битвы продолжался вплоть до 23 августа 1943 года. В этот день был освобождён Харьков.

Контрнаступление советских войск 12 июля 1943 года

РИА Новости

© Михаил Мельник

Советские войска в ходе Курской битвы разгромили 30 германских дивизий, включая семь танковых. Потери вермахта составили свыше 500 тыс. человек, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий.

Успехи, достигнутые в ходе Курской битвы, позволили перейти в конце августа к Битве за Днепр, а осенью — и к освобождению правобережной Украины. Нацисты были изгнаны с огромной территории.

— Как современная западная историография оценивает Курскую битву?

— Расхождения между отечественной и западной историографией связаны в первую очередь с оценками Прохоровского сражения. Занижаются немецкие потери, завышаются советские. Наши данные игнорируются. Но что касается Курского сражения в целом, то стратегически западные историки соглашаются, что Третий рейх понёс огромный урон и лишился возможности проводить крупные наступательные операции. Правда, в американской и британской историографии существует мнение, что на отступление немецких войск повлияла высадка сил союзников на Сицилии. Но это полностью опровергается германскими документами. Даже после высадки Адольф Гитлер давал своим генералам однозначные распоряжения относительно наступления на Курской дуге.

Расчёт советского противотанкового ружья во время боёв на Курской дуге

© Наталья Боде

— Каковы исторические итоги Курской битвы? Какую роль она сыграла в Великой Отечественной войне?

— Курская битва — это завершение коренного перелома в войне, начавшегося под Сталинградом. После поражения на Курской дуге нацисты лишились возможности проводить крупные наступательные операции. В оккупированной нацистами Европе резко активизировалась деятельность движения Сопротивления.

Огромную роль действия советских войск на Курской дуге сыграли в плане развития военного искусства. Рискну провести определённые параллели со специальной военной операцией ВС РФ. Сегодня наши войска изматывают ВСУ в обороне, нанося им значительный ущерб и уничтожая ударную боевую мощь. В дальнейшем это, возможно, позволит полностью повторить действия Красной армии на Курской дуге и перейти в контрнаступление.