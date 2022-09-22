«Боролись за народ»: как Красная армия освобождала Донбасс от нацистов

22 сентября 1943 года завершилась Донбасская стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против войск нацистской Германии. Красная армия вышла на рубеж Новомосковск — Запорожье — Мелитополь, изгнав гитлеровцев из юго-восточных регионов УССР. По словам историков, успешно проведённая советскими войсками операция позволила спасти значительное количество граждан СССР от нацистского террора, а также лишить немцев важных экономических ресурсов и возможности наносить удары по южным регионам Советского Союза. Эксперты проводят исторические параллели между действиями гитлеровцев во время оккупации Донбасса и политикой современного киевского режима по отношению к жителям региона.

22 сентября 1943 года советские войска успешно завершили проведение Донбасской стратегической военной операции. Красная армия освободила от нацистов территорию Сталинской (современная ДНР) и Ворошиловградской (современная ЛНР) областей УССР. Местное население было спасено от гитлеровского террора, а нацисты лишились контроля над стратегически важным регионом.

Период оккупации

Жители Донбасса принимали активное участие в борьбе с нацизмом с первых дней Великой Отечественной войны. Тысячи из них ушли добровольцами на фронт. Из населения Сталинской и Ворошиловградской областей были сформированы три стрелковые дивизии, получившие названия «шахтёрских». Также в регионе создавались истребительные батальоны и группы содействия борьбе с вражескими парашютистами и диверсантами. Около полумиллиона местных жителей работали на строительстве укреплений. Ушедших на фронт мужчин у станков и в забоях заменяли женщины, пенсионеры и подростки. Их труд был крайне важен, так как Донбасс поставлял для нужд военно-промышленного комплекса Советского Союза уголь, металл и продукцию машиностроительных предприятий.

На фоне непростой для СССР ситуации на советско-германском фронте осенью 1941 года нацистские войска вышли к Донбассу. В ходе Донбасской оборонительной операции Красная армия нанесла значительный ущерб нацистам, но удержать позиции не смогла и была вынуждена отступить. Гитлеровцы решили, что это огромный успех.

По словам немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна, «Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой территорией… будет зависеть исход войны». Нацистский фюрер полагал, что без угля Донбасса советская экономика будет парализована. Природные ресурсы региона гитлеровцы начали вывозить в Германию и использовать для нужд своей военной промышленности.

Оккупация Донбасса продолжалась около двух лет. Как отметил в беседе с RT историк Евгений Спицын, нацисты установили в Донбассе режим тотального террора. Около 220 тыс. мирных жителей были уничтожены, более 250 тыс. — угнаны в плен в Германию. Несмотря на репрессии, местное население не покорилось захватчикам и оказывало им сопротивление, вступая в ряды подпольных организаций.

Чтобы удержать Донбасс, нацисты за время оккупации возвели мощную линию укреплений (была известна как «Миус-фронт») в районе рек Северский Донец и Миус. Она включала в себя цепь дотов и дзотов, пулемётные гнёзда и гнёзда подвижной артиллерии, проволочные заграждения и минные поля. Сам по себе высокий правый берег реки Миус был чрезвычайно удобен для обороны. По словам историков, эту систему укреплений нацисты считали неприступной.

Первые попытки изгнать нацистов из Донбасса советские войска предприняли на фоне своих успехов в Сталинградской битве. В начале 1943 года Красная армия провела Ворошиловградскую наступательную операцию и попыталась освободить Донбасс. На отдельных участках фронта советским войскам удалось продвинуться на 200—250 км, но для развития успеха им не хватило сил. Нацисты высвободили значительные резервы на других направлениях и бросили их против наступающих частей Красной армии, в том числе, нанося фланговые удары. Из-за угрозы окружения советскому командованию пришлось отвести войска.

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Летом 1943 года советское командование поручило частям Южного фронта начать наступление в районе реки Миус, чтобы не допустить переброску немецких войск из Донбасса в район Курского выступа, где должно было развернуться одно из решающих сражений Великой Отечественной войны.

17 июля 1943 года началась Миусская наступательная операция, ставшая прологом к освобождению Донбасса. По словам историков, хотя советские войска не смогли в её рамках проломить «Миус-фронт», они сковали и истощили в боях значительные силы вермахта, и гитлеровцы так и не смогли перебросить войска с Донбасса под Курск.

Вышли к Днепру

После победы под Курском Воронежский и Степной фронты Красной армии развернули масштабное наступление в районе Харькова, создавая серьёзную угрозу флангу немецкой группировки, стоявшей в Донбассе. Как отмечают эксперты, чтобы стабилизировать ситуацию на этом направлении, немецкому командованию пришлось переместить значительные силы на север, ослабив оборону в районе Миуса.

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13 августа 1943 года началась Донбасская стратегическая военная операция. Части Юго-западного фронта перешли в наступление, форсировав Северский Донец. Нацисты смогли сдержать этот удар. Однако 18 августа пришли в движение подразделения Южного фронта, которым удалось прорвать оборону 6-й немецкой армии на реке Миус. Решающую роль при этом сыграла советская артиллерия. Как отмечают историки, 5 тыс. орудий Красной армии буквально перепахали позиции вермахта. В первый же день подразделениям советских войск удалось продвинуться вглубь обороны противника на расстояние до 10 км.

«К моменту нанесения удара Южного фронта немцы уже успели задействовать свои подвижные части на других направлениях, и парировать действия Красной армии в месте прорыва им было нечем. К концу дня 20 августа положение вермахта на этом участке стало катастрофическим. Возникла угроза полного обвала фронта в этом районе», — отметил в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

По словам историков, немецкое командование на начальном этапе советского наступления пыталось заставить части вермахта удерживать позиции любой ценой, но вскоре стало ясно, что ситуация для них безнадёжна. 30 августа была разгромлена гитлеровская группировка в районе Таганрога.

«Важную роль в срыве гитлеровских планов по удержанию фронта на юге Донбасса сыграло взятие советскими войсками в конце августа господствующей высоты на юге региона — Саур-Могилы», — рассказал в комментарии RT военный историк Юрий Кнутов.

Солдаты Красной армии в боях за Донбасс

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Вечером 31 августа Адольф Гитлер разрешил командованию вермахта начать частичный отвод войск в Донбассе, «если того настоятельно требует обстановка». При этом полностью покидать Донбасс нацисты не собирались. Они планировали укрепиться в его центральных и западных районах.

Советское командование передало наступающему Южному фронту дополнительно два корпуса. Красная армия уверенно выбила нацистов из Горловки, Иловайска, Артёмовска и Краматорска, а 8 сентября от гитлеровцев был освобождён город Сталино (современный Донецк). Ещё два дня спустя советский флаг был поднят над Мариуполем. Важную роль в освобождении южной части Донбасса сыграл десант, высаженный с кораблей Азовской военной флотилии.

«Жители Донбасса радостно приветствовали своих освободителей и оказывали им всю посильную помощь», — подчеркнул историк Евгений Спицын.

Взвод бронемашин Юго-Западного фронта во время наступления на Красноармейск

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По словам Юрия Кнутова, фельдмаршал Манштейн приказал немецким войскам при отступлении использовать тактику выжженной земли.

«Военнослужащие вермахта сжигали деревни, убивали людей, вывозили любые материальные ценности. То, что невозможно было вывезти, — уничтожали», — подчеркнул Кнутов.

В середине сентября ситуация, сложившаяся в Донбассе, уже угрожала развалом всему южному крылу немецкого Восточного фронта. Гитлеровские войска получили приказ отступать в район Днепра. При этом нацисты с ещё большим остервенением развернули борьбу с мирным населением. Согласно указаниям рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, необходимо было сделать так, «чтобы при отходе… не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного рельса; чтобы не остались в сохранности ни один дом, ни одна шахта, которая бы не была выведена на долгие годы из строя».

Подразделения Юго-Западного фронта во время наступления западнее Славянска

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Преследование отступающих нацистов завершилось выходом советских войск к Днепру. 22 сентября 1943 года Донбасская наступательная операция завершилась. Красная армия вышла на рубеж Новомосковск — Запорожье — Мелитополь. Советские войска в ходе операции смогли продвинуться на 250—300 км на фронте шириной 450 км. В боях за Донбасс погибли более 66 тыс. советских солдат и офицеров.

«Освобождение Донбасса стало мощным ударом по немецкой экономике. Гитлеровцы потеряли доступ к углю и предприятиям региона. Кроме того, нацисты лишись важного плацдарма на южном направлении», — рассказал Юрий Кнутов.

Как отметил в разговоре с RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин, советские войска в ходе Донбасской операции делали всё возможное для защиты мирного населения, в то время как нацистов интересовали только земля и материальные ценности.

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«Подход сторон был концептуально разный. Советские войска прежде всего боролись за народ, за людей, а нацисты — исключительно за территории. Нечто подобное мы наблюдаем и сегодня. Киевский неонацистский режим в наши дни, как и его идейных прародителей 80 лет назад, волнует только «жизненное пространство», территории. Они действуют по принципу «земля будет украинской или безлюдной». Для оправдания своих людоедских действий в отношении мирного населения украинские власти выдают кальки с геббельсовской пропаганды, называя жителей Донбасса «неполноценными» и «предателями», а российскую армию — ордой. Из-за этого наши бойцы часто говорят о ВСУ как об укровермахте, а о киевском режиме — как о четвёртом рейхе. История повторяется», — подытожил Андрей Кошкин.