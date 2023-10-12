«Очередное масштабное преступление гитлеровцев»: ФСБ опубликовала архивные документы о подрыве нацистами Днепрогэса

К 80-летию начала освобождения Запорожья от нацистских захватчиков ФСБ России обнародовала рассекреченные документы советских органов госбезопасности о подрыве гитлеровцами Днепрогэса. На сайте ведомства размещены протоколы допросов немецких военнослужащих, непосредственно участвовавших в организации подрыва. По словам историков, уничтожением Днепрогэса гитлеровцы пытались решить сразу две задачи: сдержать продвижение Красной армии и нанести экономический ущерб СССР. Решить их в полной мере нацистам не удалось.

К 80-летию начала освобождения Запорожья от гитлеровских оккупантов ФСБ РФ опубликовала рассекреченные документы советских спецслужб о подрыве нацистами Днепрогэса. На сайте ведомства размещены протоколы допросов военнослужащих вермахта, непосредственно участвовавших в организации взрыва. По словам историков, эти документы являются свидетельствами военных преступлений гитлеровцев против населения СССР.

Тактика выжженной земли

«Летом и осенью 1943 года в Великой Отечественной войне произошёл коренной перелом. После Курской битвы и сражения за Донбасс вермахт лишился возможности удерживать позиции к востоку от Днепра. Начался массовый отвод гитлеровских войск, ставший прологом к освобождению Запорожья», — рассказал в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

10 октября 1943 года началась Запорожская наступательная операция сил Юго-Западного фронта Красной армии. Ударами с трёх сторон советские войска разгромили нацистскую группировку в районе Запорожья и в результате ночного штурма 14 октября овладели левобережной частью города, выйдя к Днепру.

Протокол допроса

© ЦОС ФСБ РФ

По словам историков, отходя к Днепру, нацисты использовали в лежавшей к востоку от Днепра части УССР тактику выжженной земли.

«Гитлеровское командование поставило вермахту и СС задачу не оставить ни одного колоска, ни одного исправного станка, ни одного целого дома. Мирное население массово угоняли в Германию или уничтожали. Целые населённые пункты сжигали», — отметил в комментарии RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Одной из целей нацистов стала Днепровская гидроэлектростанция. Как отмечают историки, построенная в 1932 году станция была крупнейшей среди аналогичных сооружений в СССР.

Повреждённые сооружения Днепрогэса

© ЦОС ФСБ РФ

«Днепрогэс был крупнейшей стройкой первой пятилетки, символом индустриализации в СССР. Он стал основой электроснабжения Запорожья, Днепропетровска, Донбасса», — подчеркнул в разговоре с RT методист Музея Победы Дмитрий Кочетов.

«Оставлять пустыню»

Согласно материалам, обнародованным ФСБ РФ, не имея возможности сдержать наступление Красной армии, командование вермахта отдало приказ взорвать Днепрогэс.

«Гитлеровцы преследовали сразу две цели: нанести экономический ущерб СССР и лишить Красную армию моста, который позволил бы прорваться на правый берег Днепра», — отметил Максим Синицын.

Протокол допроса

© ЦОС ФСБ РФ

Однако, как рассказал Михаил Мягков, гитлеровцы смогли осуществить свой план лишь частично. По его словам, группа советских разведчиков обнаружила и перебила проложенный немецкими сапёрами контактный кабель. В результате произошла детонация лишь части зарядов, заложенных на гидроэлектростанции. Уничтожить её полностью нацистам не удалось.

В дальнейшем бойцы Красной армии захватили, а сотрудники советских спецслужб выявили среди пленных немецких военнослужащих тех, кто принимал непосредственное участие в подрыве Днепрогэса. На допросах те рассказали, как готовилось уничтожение крупнейшей в СССР гидроэлектростанции.

Повреждённые сооружения Днепрогэса

© ЦОС ФСБ РФ

«На силовой станции было пять очагов минирования скрытого характера с хорошей маскировкой и четыре очага замаскированного минирования на самой плотине… Задание взорвать Днепрогэс мы получили от майора Зенфтенберга (командир батальона 520-го сапёрного полка), взрывом предусматривалось разрушить и уничтожить Днепрогэс. На пути отступления — оставлять пустыню. Так мы и делали», — рассказал на допросе в 1947 году бывший шофёр батальона 520-го сапёрного полка обер-ефрейтор Курт Ганс Штефен.

Другой участник подрыва плотины Днепрогэса, капитан германской армии Михаэль Леонгард Галлер, в своих показаниях, данных в 1949 году, пояснил: «14 или 15 октября 1943 года поступил приказ от командира штаба полка Польмана такого содержания: «Подготовленные объекты немедленно с получением назначенного времени дня взорвать». В 20 часов вечера все подготовленные объекты были взорваны, в том числе и мой».

Повреждённые сооружения Днепрогэса

© ЦОС ФСБ РФ

После отступления с левого берега Днепра нацисты ещё несколько недель удерживали правобережную часть Запорожья. В конце ноября частям 6-й армии удалось форсировать Днепр к югу от города и захватить плацдарм, на котором её бойцы ещё около месяца отбивали яростные контратаки нацистов. В конце декабря 1943 года, опасаясь окружения со стороны форсирующих Днепр сил Красной армии, подразделения вермахта отступили из правобережной части Запорожья. Днепрогэс полностью оказался под контролем советских войск. Восстановление станции продолжалось с 1944 по 1950 год.

«Попытку уничтожения Днепрогэса нацистами следует рассматривать в контексте тактики вермахта по превращению в выжженную безлюдную пустыню территории СССР, с которой отступали немецкие войска. Это было очередное масштабное преступление гитлеровцев, демонстрирующее человеконенавистническую сущность нацистского режима», — подытожил Дмитрий Кочетов.