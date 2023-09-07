«Занимались массовым и методическим истреблением»: ФСБ обнародовала документы о преступлениях нацистов в Донбассе

Накануне 80-й годовщины освобождения Донецка от нацистов ФСБ России обнародовала рассекреченные документы советских органов госбезопасности о преступлениях гитлеровских оккупантов в Донбассе в годы Великой Отечественной войны. На сайте ведомства опубликованы протоколы допросов нацистских преступников, причастных к массовым убийствам мирного населения Донбасса. Они содержат свидетельства того, что уничтожение жителей СССР гитлеровцами носило спланированный и методичный характер. Причём, эти преступления совершали не только боевики специальных подразделений СС, но и военнослужащие вермахта.

В преддверии 80-й годовщины освобождения Донецка от гитлеровцев ФСБ России опубликовала рассекреченные документы советских спецслужб о массовых убийствах нацистскими оккупантами мирного населения Донбасса в годы Великой Отечественной войны. Из обнародованных протоколов допросов немецких офицеров следует, что уничтожение жителей СССР носило заведомо спланированный характер и основывалось на догмах нацистской идеологии.

«Мобилизовать внимание всего оперативного состава»

8 сентября 1943 года от нацистов был освобождён город Сталино (современный Донецк). Донбасс находился под гитлеровской оккупацией почти два года. По данным ФСБ России, за это время нацисты и их пособники уничтожили в Сталинской области не менее 174 тыс. мирных советских граждан и 149 тыс. военнопленных. Одним из мест массового убийства стала шахта 4—4 бис в пригороде города Сталино.

Выписки из протокола допроса Юрия Щербакова

© ФСБ РФ

Руководство советских спецслужб ставило перед своими сотрудниками задачи по расследованию преступлений, которые нацисты совершали на оккупированных территориях, а также по выявлению и привлечению к ответственности конкретных участников этих зверств.

24 января 1944 года была издана директива Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР «О выявлении среди военнопленных участников совершения зверств», предписывавшая «мобилизовать внимание всего оперативного состава лагерей» на выявление оперативным и следственным путём участников совершения зверств и документирование их преступной деятельности.

Выписки из протокола допроса Юрия Щербакова

© ФСБ РФ

С особой тщательностью советские спецслужбы проверяли военнопленных, ранее служивших в СД, СС, специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и в концентрационных лагерях. В результате этой работы были получены свидетельства злодеяний, совершённых против мирного населения не только специальными карательными подразделениями СС, но и военнослужащими вермахта.

«Никаких законов или правовых норм»

В январе 1944 года советскими органами безопасности был задержан гитлеровский коллаборационист Юрий Щербаков. Он признался, что в 1941 году уклонился от мобилизации в Красную армию, остался в Сталино, а затем поступил на службу к нацистам — сначала в качестве полицейского, а затем — следователя вспомогательной службы при СД, уничтожившей тысячи советских граждан. Материалы допроса Щербакова публикует ФСБ.

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«Со всей откровенностью я должен показать, что находившаяся в гор. Сталино команда СД и вспомогательная служба при ней, официально именовавшаяся «Служба безопасности и СД» на генеральный округ Сталино, имевшая свои отделения во всех крупных промышленных пунктах Донбасса, занималась массовым и методическим истреблением советского народа, действуя по приказам гитлеровского правительства... Никаких законов или правовых норм в СД не существовало... Обречённых на расправу советских людей погружали в специальные грузовые автомашины и вывозили на шахту 4—4 бис «Калиновка», на окраине города Сталино, и там расстреливали, а трупы сбрасывали в ствол шахты... В шахту 4—4 бис сброшено много тысяч советских граждан расстрелянных, замученных на допросах или загубленных в «душегубке», — заявил Щербаков на допросе.

Он также назвал поимённо некоторых организаторов массовых убийств советских граждан. Среди них были начальник Службы безопасности и СД на генеральный округ Сталино — оберштурмбанфюрер Кюртинг, а также его заместители гауптштурмфюрер Гертиг и оберштурмфюрер Граф, старший инспектор команды СД — штурмфюрер Зиберт.

По словам Щербакова, сотрудники СД уничтожали как советских патриотов — подпольщиков и партизан, так и обычных мирных граждан, не имевших вообще никакого отношения к боевым действиям — от подростков до глубоких стариков. «Следствие» по их делам сводилось к пыткам и истязаниям. Таким образом невиновных людей заставляли признаваться в выдуманных «преступлениях». Арестованных избивали кулаками, плетьми, ножками от стульев, топтались по ним. Многие не выдерживали пыток и умирали прямо во время «допросов». Даже те, кто выживали после пыток, потом не могли передвигаться самостоятельно.

Согласно опубликованным ФСБ документам, активное участие в совершении массовых убийств в Сталино принимали также солдаты и офицеры вермахта.

Выписки из протоколов допроса Вольфганга Пауля Леснера

© ФСБ РФ

На допросе 7 октября 1947 года бывший лейтенант вермахта Вольфганг Пауль Леснер заявил, что, будучи членом гитлерюгенд, он был воспитан в духе ненависти к славянским народам: «Уже в то время среди молодёжи проповедовалось о том, чтобы Германия стала «Великой Германией», её границы на востоке должны быть на Кавказе, что арийская раса должна быть господствующей во всём мире... гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодёжь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа».

Леснер также рассказал, что немецкие военнослужащие, согласно приказам своего командования, должны были проявлять максимальную жестокость по отношению к мирному населению — убивать или лишать крова.

Сам он признался, что принимал участие в этих преступлениях. В частности, Леснер дал конкретные показания относительно массовых убийств советских граждан в оккупированном Сталино.

Выписки из протоколов допроса Вольфганга Пауля Леснера

© ФСБ РФ

«13 октября 1942 года, примерно в 12 часов дня, мне была дана команда командиром роты выехать с тремя грузовыми автомашинами в оберфельдкомендатуру гор. Сталино... По прибытии в комендатуру машины зашли во двор, где уже находились под охраной люди, подлежащие расстрелу, как я впоследствии узнал, их было 120 человек... мы поставили первую партию к стене двора шахты, после чего я подошёл к пулемётному расчёту и по команде капитана Ваера я дал приказ расчёту открыть огонь и длинными очередями расстреляли толпу невинных граждан, стоящих у стены шахтного двора, раздался плач, какие-то выкрики, но рокот пулемёта заглушил это всё. Остались трупы и кровь расстрелянных людей. Таким образом пулемётный расчёт под моей командой расстрелял 40 человек, трупы которых специальная команда, возглавляемая лейтенантом Кинд сбросила в ствол шахты 4 бис», — заявил бывший нацистский офицер.

Как рассказал в комментарии RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик, действия немецких карательных органов и войск в Донбассе можно расценивать как проявление геноцида.

«Тотальному уничтожению в Донбассе подвергались представители всех национальностей, проживавших в Советском Союзе», — отметил эксперт.

Бои в Донбассе в 1943 году

РИА Новости

© Самарий Гурарий

По его словам, публикация рассекреченных документов о нацистских зверствах в Донбассе сегодня чрезвычайно актуальна.

«Память жителей Донбасса о гитлеровской оккупации тесно переплетается с теми преступными действиями, которые в наши дни творят на этих же землях те, кто подняли на щит идеологию Бандеры и других прислужников Гитлера. Сегодня российские следственные органы, как Смерш 80 лет назад, сталкиваются с масштабными военными преступлениями украинских служб безопасности в Донбассе. Кроме того, обнародование рассекреченных документов вдвойне важно, чтобы мы осознали, какого жесткого и кровавого врага победили наши предки, подарив нам возможность жить», — подытожил Суржик.