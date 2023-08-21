«Это был подлинный героизм»: эксперт — о восстановлении освобождённых от немецкой оккупации территорий СССР
- Реконструкция моста в Калинине (Твери)/постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года
- © РИА Новости / Электронная библиотека исторических документов
— 21 августа 1943 года было опубликовано постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации». В каком состоянии находились на тот момент освобождённые территории? Какой ущерб народному хозяйству нанесли оккупанты?
— К августу 1943 года Красная армия разгромила войска противника в Курской битве и устремилась к Днепру, освободив почти всю территорию РСФСР. Речь идёт о Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Сталинградской, Воронежской, Курской, Орловской, Калининской (Тверской) и Смоленской областях.
Во всех этих регионах вместо городов остались практически одни развалины. Иногда в населённых пунктах могло уцелеть всего несколько домов и не сохранилось ни одного промышленного предприятия. Деревни были опустошены, во многих районах на полях остались неразорвавшиеся мины и снаряды.
Полноценной статистики ущерба освобождённым территориям по состоянию на август 1943 года нет. Сугубо документально о масштабах материальных потерь и разрушений в определённой степени мы можем судить в том числе по постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1943 года. В частности, в нём поручается до 1 января 1944 года восстановить 520 тыс. кв. м жилья. Причём имелось в виду только жильё, подведомственное Народному комиссариату путей сообщения СССР.
Если говорить о совокупном ущербе СССР, нанесённом народному хозяйству оккупантами, то он был колоссальным ещё и потому, что нацисты старались вывезти как можно больше ценного имущества, а то, что им не удавалось разграбить, они уничтожали.
Немцы и их союзники разрушили и сожгли 1710 советских городов, более 70 тыс. сёл и деревень, разорили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций (МТС).
Были лишены крова около 25 млн человек, уничтожено около 15 млн кв. м жилья, разрушены 31 850 промышленных предприятий, 65 тыс. км железнодорожной колеи и 4,1 тыс. железнодорожных станций.
Ущерб, причинённый одним только колхозам, оценивался советскими властями в 181 млрд рублей. В совхозах, колхозах и МТС фашисты разрушили или вывезли в Германию 137 тыс. тракторов, 49 тыс. комбайнов, около 4 млн плугов, борон и других почвообрабатывающих орудий, 765 тыс. посевных и посадочных машин, 885 тыс. уборочных и сортировочных машин.
Гигантский урон был нанесён животноводству. Захватчиками было истреблено, отобрано или угнано в Германию 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн овец и коз, 110 млн голов домашней птицы.
Стоимость только прямого материального ущерба СССР составила 679 млрд рублей, а совокупная сумма потерь, учитывающая косвенные убытки, достигала 2569 млрд рублей в ценах 1941 года. В итоге наша страна потеряла около 30% всего национального богатства.
- Работница колхоза им. Ильича Анастасия Ветренкова с ребенком у развалин своего дома (Харьковская область)
- РИА Новости
- © Ольга Ландер
— В чём ценность постановления от 21 августа 1943 года? Как оно повлияло на ход восстановительных работ?
— В постановлении были названы неотложные меры, выполнение которых существенно ускоряло восстановление сельского хозяйства и решало проблему голода. Если перечислять по пунктам, это:
— возврат колхозам скота, эвакуированного в восточные районы;
— увеличение поголовья скота;
— возобновление птицеводства;
— предоставление льгот колхозам, колхозникам, единоличникам, рабочим и служащим;
— помощь колхозам и совхозам семенами для озимого сева 1943 года;
— возобновление нормальной работы машинно-тракторных станций и мастерских;
— запуск жилищного строительства;
— восстановление железнодорожной инфраструктуры.
Наряду с этим линейные работники железнодорожного транспорта наделялись приусадебными участками и освобождались от обязательных поставок сельхозпродуктов.
Также власти начали бороться с последствиями безотцовщины, распорядившись об организации суворовских военных училищ (на базе кадетских корпусов царского периода), ремесленных училищ, специальных детдомов и детских приёмников-распределителей для детей воинов Красной армии, партизан, граждан, которые погибли от рук нацистов, и для обычных сирот.
Подавляющее большинство мер, прописанных в постановлении от 21 августа 1943 года, было выполнено. Они помогли улучшить жизнь людей на недавно освобождённых от немецкой оккупации территориях. Например, в массовом порядке происходило возвращение ранее эвакуированного скота. Так, в 1943 году только в колхозы освобождённых районов РСФСР поступило 744 тыс. голов крупного рогатого скота, 818 тыс. голов овец и коз, 55 тыс. голов свиней, 65 тыс. голов лошадей и 417 тыс. голов домашней птицы.
В 1944 году возобновили работу 1,4 тыс. машинно-тракторных станций и 1,3 тыс. машинно-тракторных мастерских. Благодаря этому удалось расширить посевные площади на 16 млн га. Уже в 1944 году посевные площади в освобождённых районах достигли 69% довоенного уровня, а посевы зерновых культур — 75%. В эти регионы до конца 1945 года было направлено свыше 26 тыс. тракторов, 40 тыс. других сельскохозяйственных машин. Но это были лишь первые шаги по залечиванию тяжелейших ран, нанесённых оккупантами.
— Есть ли некая точка отсчёта того, что можно назвать нормальной жизнью на территориях, деоккупированных к августу 1943 года?
— Для возвращения к нормальной жизни потребовались годы, но возрождать разрушенное хозяйство стали сразу. В качестве примера можно привести Сталинград, окончательно освобождённый 2 февраля 1943 года.
В городе уцелело только 9% жилого фонда, все 126 промышленных предприятий были выведены из строя. Чтобы запустить экономику и нормальную жизнь, сталинградцам потребовалось приложить колоссальные усилия. 4 апреля 1943 года Государственный комитет обороны (ГКО) принял постановление о первоочередных мероприятиях в Сталинграде. Прежде всего они касались возобновления работы заводов. В частности, началось восстановление Сталинградского тракторного завода. Уже в 1944 году это гигантское предприятие снова стало выпускать столь необходимую для развития сельского хозяйства продукцию. Перезапускались и другие предприятия, наращивались темпы жилищного строительства.
- Женщины работают в восстановленном механическом цехе Тракторного завода Сталинграда
- РИА Новости
В условиях войны основная масса трудовых тягот легла на плечи женщин. Большой вклад в восстановление Сталинграда внесли знаменитые черкасовские бригады, в которых состояли более 30 тыс. женщин и которые самоотверженно трудились в нерабочее время. Эти бригады возникли по инициативе Александры Максимовны Черкасовой — работницы одного из детсадов.
Естественно, к работам привлекались и пленные оккупанты. Однако рабочих рук в Сталинграде всё равно не хватало, потому что восстановление хозяйства шло в условиях продолжающейся войны, когда нужно было по-прежнему и даже в возрастающих размерах снабжать фронт продуктами и сырьём.
Все успехи в восстановлении Сталинграда, многих других городов и колхозов достигались самоотверженностью наших женщин, сверхусилиями всех, кто оставался в тылу. Это был подлинный героизм, к которому необходимо относиться с таким же уважением, как к подвигам Красной армии.
— Есть ли у вас концептуальный ответ на вопрос, как обескровленная страна без внешней помощи смогла восстановить народное хозяйство и создать фундамент для рывка в технологическом развитии?
— Принято считать, что ущерб, нанесённый оккупантами, был ликвидирован к 1948 году — к этому времени СССР вышел на довоенные экономические показатели. Это означало, что наша страна смогла восстановить свой потенциал в сельском хозяйстве и промышленности. Однако ресурсов на все необходимые мероприятия не хватало. Перед страной по-прежнему стояли масштабные задачи. Главной из них было жилищное строительство, восстановление и развитие инженерных сетей. По большому счёту эта проблема была решена только в 1950-е годы.
При этом Европа от войны пострадала не так сильно, ей было значительно легче восстанавливаться благодаря американской протекции, которая, по сути, предоставлялась в обмен на политический суверенитет.
Для Советского Союза такой путь был неприемлем. Наша страна изначально рассчитывала только на свои силы.
Гуманитарная помощь Советскому Союзу оказывалась только в годы войны. Она выражалась в поставках продовольствия из США, Канады и Австралии. Стоит признать, что такая поддержка имела определённое значение для облегчения продовольственной проблемы в СССР.
- Женщины работают на улицах разрушенного Сталинграда
- РИА Новости
- © Давыдов
Однако доля западных поставок всё равно была незначительной по сравнению с собственным производством Советского Союза. Так, во время войны среднегодовой экспорт из США и Канады в СССР зерна, муки и крупы (в пересчёте на зерно) составлял 0,5 млн т или 2,8% среднегодовой заготовки зерна в нашей стране.
После войны Советскому Союзу очень помогли репарации поверженной Германии. Они в значительной мере способствовали восстановлению промышленности. Общий объём репараций, который приходился на долю СССР, оценивался в $10 млрд в натуральной форме (товарами и разным имуществом). Правда, часть их, по договорённости с союзниками, причиталась Польше.
По данным известного исследователя доктора исторических наук Михаила Семиряги, за несколько лет, в течение которых СССР взимал репарации, из Германии было демонтировано и отправлено на восток 2885 разных фабрик и заводов, 96 электростанций, около 340 тыс. различных станков, 200 тыс. электромоторов, различное научное и лабораторное оборудование (к примеру, телескопы из университетской обсерватории в Берлине), оборудование бассейнов, вагоны и паровозы, гражданские и военные корабли, техника для Центральной телефонной станции Москвы, прослужившая, кстати, до 1980-х годов.
Также СССР демонтировал 1137 немецких предприятий в Польше, 206 — в Австрии, 54 — в Чехословакии и 11 — в Венгрии.
Прежде всего Советский Союз забирал заводы военного и смежного назначения: производства отравляющих веществ, синтетических материалов, химические и металлообрабатывающие заводы, вагоностроительные и ремонтные производства. Ещё несколько десятков заводов удалось получить из западной оккупационной зоны Германии, но далеко не всё, что планировалось, так как бывшие союзники всеми способами саботировали передачу советской доли репараций.
С новыми предприятиями пришли и технологии. К тому же советская разведка смогла добыть секреты ядерного оружия. Началось создание советской атомной промышленности, которая ведёт отсчёт с 20 августа 1945 года, когда Государственный комитет обороны СССР принял решение о создании Первого Главного управления для руководства всеми работами по урану.
Получив технологии строительства электростанций на ядерном топливе, СССР окончательно решил проблему обеспечения энергией своей тяжёлой промышленности.
Говоря о форсированном восстановлении народного хозяйства Советского Союза, нельзя не отметить и грамотные решения, которые принимались правительством. Власти весьма умело проводили финансовую политику, грамотно распоряжались ценными кадрами со средним и высшим образованием.
Но важнейшим фундаментом достижений, которые позволили СССР без западной помощи преодолеть последствия войны, был трудовой героизм советского народа. Почти все советские люди работали без выходных и сверхурочно. За восстановление нормальной жизни, как и за свободу, наша страна заплатила очень высокую цену.
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