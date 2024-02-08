«Была учинена зверская расправа»: ФСБ опубликовала документы о расследовании казни нацистами членов «Молодой гвардии»

ФСБ опубликовала архивные документы о расследовании гибели в годы Великой Отечественной войны членов антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия». На сайте ведомства можно ознакомиться с протоколами допросов нацистов и постановлением о предъявлении им обвинений. По словам историков, работа ФСБ по обнародованию подобных документов особенно важна сейчас, когда во многих странах предпринимаются попытки переписать историю.

Центр общественных связей ФСБ России обнародовал архивные документы, связанные с расследованием обстоятельств гибели членов антифашистской подпольной организации «Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны.

На сайте ведомства в рубрике «Архивные материалы» раздела «История» можно ознакомиться с протоколами допросов немецких жандармов, принимавших участие в казни молодогвардейцев, а также с постановлением о предъявлении преступникам обвинений.

«Укрепляли дух советских граждан»

Комсомольская организация «Молодая гвардия» действовала в оккупированном немцами Краснодоне Ворошиловградской области (ныне Луганская Народная Республика) с сентября 1942 года по январь 1943 года.

Командиром молодогвардейцев был лейтенант РККА Иван Туркенич, которому до этого удалось бежать из немецкого плена, а комиссаром — Виктор Третьякевич. Всего к середине декабря 1942 года в «Молодой гвардии» числилось около 100 человек, большинству из которых было около 18 лет, а самому младшему — всего 14.

По словам аспиранта Института всеобщей истории РАН Максима Синицына, «Молодая гвардия» возникла стихийно, по личной инициативе краснодонской молодёжи.

Павел Петрович Соколов-Скаля «Краснодонцы», 1948 год

© Государственный Русский музей

«Эта ячейка возникла во многом стихийно, по воле ребят. Она не имела связи с «большой землёй». В основе организации лежали собственные моральные ценности молодогвардейцев.

«Да, я оказался в тылу врага, но мне надо как-то помогать стране» — такая была у них логика», — отметил специалист в разговоре c RT.

В Краснодоне молодогвардейцы организовали подпольную типографию, где печатали листовки, которые потом распространяли среди жителей города. Таким образом они сообщали населению сводки о положении на фронтах, разоблачали нацистскую пропаганду и предупреждали граждан об опасности быть принудительно отправленными в Германию. Как отметил в разговоре с RT старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик, такая информационная работа имела большое значение и была связана с большими рисками.

«Молодогвардейцы слушали сводки Совинформбюро, расклеивали листовки по Краснодону, тем самым укрепляя дух советских граждан, подпавших под немецко-фашистскую оккупацию. Насколько это было опасно, можно судить по тому, что уже само наличие радиоприёмника на оккупированной немцами советской территории каралось смертной казнью», — рассказал историк в беседе с RT.

Действовали в «Молодой гвардии» и боевые группы, которые нарушали телефонную связь противника и срывали отправку в германский тыл скота, зерна и угля.

Среди удачных операций молодогвардейцев можно выделить освобождение около 80 советских солдат и офицеров из лагеря для военнопленных на хуторе Волченском, а также 21 военнопленного из здания больницы в посёлке Первомайка. Помимо этого, подпольщики вывели из строя использовавшуюся оккупантами краснодонскую шахту и подожгли немецкую биржу труда, что спасло от отправки на работы в Германию около 2 тыс. краснодонцев.

В декабре молодогвардейцы напали на конвой грузовиков, который вёз для оккупантов рождественские подарки. Из-за этой акции оккупационным властям удалось выйти на след подпольщиков, и 1 января 1943 года начались аресты. После пыток 16 января 71 участник организации был сброшен в шурф неработающей шахты №5 на окраине Краснодона. В начале февраля были убиты ещё несколько человек. Из всей группы спастись удалось лишь нескольким молодогвардейцам.

МГБ приступает к розыску

Расправа с молодогвардейцами произошла за считаные дни до прихода Красной армии — уже 14 февраля 1943 года город Краснодон был освобождён от немецко-фашистских захватчиков.

Сразу же после освобождения советские органы государственной безопасности приступили к расследованию преступлений нацистов и их приспешников.

В том же году с 15 по 18 августа в Краснодоне проводился закрытый судебный процесс над группой пособников нацистов, принимавших участие в убийствах мирных жителей, в том числе в расправе над членами «Молодой гвардии». На скамье подсудимых оказались палачи молодогвардейцев: следователь местной полиции Михаил Кулешов, тайный осведомитель Василий Громов и его пасынок Геннадий Почепцов.

Также по теме «Очередное масштабное преступление гитлеровцев»: ФСБ опубликовала архивные документы о подрыве нацистами Днепрогэса К 80-летию начала освобождения Запорожья от нацистских захватчиков ФСБ России обнародовала рассекреченные документы советских органов...

Военным трибуналом войск НКВД Ворошиловградской области все трое обвиняемых были приговорены к расстрелу. Казнь была публичной и состоялась 19 августа того же года.

В дальнейшем поиск причастных к зверской расправе над молодогвардейцами продолжился и за пределами СССР. В марте 1947 года с санкции министра госбезопасности в Германию был командирован сотрудник 4-го Управления МГБ «для розыска в лагерях на территории Германии немцев — участников зверств над членами «Молодой гвардии».

Через месяц в городе Баутцен сотрудниками Оперсектора МГБ Берлина был задержан и этапирован в Москву начальник Ровеньковской окружной жандармерии капитан Эрнст Эмиль Ренатус. К концу лета 1947 года на территории Германии были разысканы и доставлены в Москву трое его бывших подчинённых — Якоб Шульц, Отто Древитц и Эрих Шрёдер.

Протокол допроса Эмиля Ренатуса

© Центр общественных связей ФСБ России

Разбирательство по делу немецких жандармов проводили сотрудники Следственной части по особо важным делам МГБ СССР. В ходе допросов обвиняемым предъявлялись для опознания фотографии казнённых молодогвардейцев.

Как следует из обнародованных ФСБ документов, Ренатус на допросе 12 ноября 1947 года подтвердил следствию свою причастность к расправе над молодогвардейцами. Признался в содеянном и Шрёдер.

«В феврале 1943 года, за два дня до бегства из Ровеньков на запад, я принимал участие в казни восьми советских патриотов, в числе которых находилась Любовь Шевцова», — сказал Шрёдер.

В свою очередь, Древитц описал следователям подробности жестокой расправы на членами «Молодой гвардии».

«Поставив арестованных на край заранее вырытой в парке ямы, полицейские и жандармы по приказу Фромме (замкомандира жандармского взвода. — RT) их расстреляли. Я заметил среди трупов, что Кошевой остался живым и был только ранен. Я подошёл к месту, где лежал Кошевой, и в упор выстрелил ему в голову», — признался он.

Протокол допроса Отто Древитца

© Центр общественных связей ФСБ России

Во время этого же допроса Древитц рассказал, как вела себя перед казнью член штаба «Молодой гвардии» Любовь Шевцова.

«Несмотря на свою молодость, она держала себя очень мужественно. Перед казнью, когда я Шевцову подвёл к краю ямы для расстрела, она не произнесла ни слова о пощаде и спокойно, с поднятой головой приняла смерть», — рассказал подследственный.

Из подписанного 12 ноября 1947 года постановления о предъявлении обвинения Ренатусу следует, что он был виновен и в других убийствах советских граждан.

«В сентябре 1942 года по его приказу в краснодонском городском парке была учинена зверская расправа над 32 советскими гражданами, часть из которых были закопаны в землю живыми», — говорится в документе.

Всего за время оккупации немецкими войсками Краснодонского района по приказу Ренатуса были уничтожены свыше 240 советских граждан, указано в постановлении. Кроме того, он отдавал приказы заниматься грабежами и по его вине на каторгу в Германию из одного только Краснодонского района были угнаны свыше 4 тыс. человек.

29 октября 1949 года по постановлению Особого совещания при МГБ СССР «за учинимые на территории СССР зверства и насилия над гражданским населением» Древиц, Ренатус, Шрёдер и Шульц были заключены в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет.

«История молодогвардейцев служила моральным ориентиром»

В 1943 году звание Героя Советского Союза посмертно было присвоено членам штаба «Молодой гвардии» Ивану Земнухову, Сергею Тюленину, Олегу Кошевому, Ульяне Громовой и Любови Шевцовой. В 1990 году этого звания также был удостоен командир группы Иван Туркенич.

После войны подвиг «Молодой гвардии» стал известен всему Советском Союзу. Подробности их деятельности были описаны в романе Александра Фадеева «Молодая гвардия». Значимую роль в написании истории подпольщиков сыграл и журналист-фронтовик Ким Костенко. В частности, благодаря ему широкой общественности стала известна правда о роли в организации её комиссара Виктора Третьякевича.

Некоторое время он незаслуженно считался виновником разоблачения молодогвардейцев, однако дальнейшее следствие, проведённое советскими правоохранительными органами, установило ложность этих обвинений, после чего Третьякевич был реабилитирован. Подробности этого дела Костенко описал в книге «Это было в Краснодоне».

Памятник «Непокорённые» в Краснодоне, посвящённый подвигу «Молодой гвардии»

РИА Новости

© Валерий Мельников

В декабре 1960 года Третьякевич был посмертно удостоен ордена Отечественной войны I степени, а в 2022 году президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.

По словам Дмитрия Суржика, история «Молодой гвардии» оказала большое влияние на воспитание советской молодёжи в послевоенное время.

«Они шли на подвиг, сознавая смертельный риск. Но молодогвардейцы были уверены, что необходимо что-то делать, необходимо помогать своей стране и словом, и делом, даже находясь под вражеской пятой. История молодогвардейцев служила моральным ориентиром в годы СССР для многих поколений. Не забывается она и сегодня. Например, в ЛНР 2022 год был объявлен Годом «Молодой гвардии», — говорит историк.

В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил важность публикации ФСБ ранее неизвестных документов об истории Великой Отечественной войны.

«ФСБ открывает всё новые и новые архивные данные, которые были закрыты от общества. Подобные документы позволяют полнее осознать героический подвиг советского народа и оценить тот вклад, который внесли в победу граждане СССР. Особенно это важно, когда в некоторых странах сносят памятники и поднимают голову неонацисты. Поэтому публиковать такие документы нужно и дальше, чтобы показывать истинное лицо нацизма», — заключил аналитик.