«Преследовал основную идею нацизма»: СК обвинил коллаборациониста Гуньку в геноциде советских граждан

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему боевику дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке. Как сообщили в ведомстве, с 23 по 28 февраля 1944 года по приказу немцев Гунька вместе с другими гитлеровскими пособниками участвовал в убийстве не менее 500 советских граждан во Львовской области. В числе убитых были евреи и поляки. Гунька получил известность после его чествования в канадском парламенте 22 сентября: среди прочих коллаборационисту аплодировал и Владимир Зеленский. Эксперты напоминают, что такие преступления не имеют срока давности, а факты осуществлённых ими многочисленных жестоких расправ подтверждаются архивными документами.

Главное следственное управление СК России заочно предъявило обвинение бывшему боевику дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Националист подозревается в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны.

«В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Гуньки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Республику Польша и Республику Беларусь», — говорится на сайте СК.

Как пояснили в Следственном комитете, ведомство получило документальное подтверждение о местах дислокации и ведении боевых действий дивизией СС «Галичина», в которой служил Гунька. Материалы были предоставлены Государственным архивом РФ и Центральным архивом Минобороны России.

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В СК напомнили, что решение о формировании 14-й пехотной дивизии СС «Галичина» Адольф Гитлер принял в апреле 1943 года. Набор в это подразделение осуществлялся на добровольной основе.

«Представители СС «Галичина», включая Гуньку, преследуя основную идею нацизма — создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред здоровью, создавали условия, рассчитанные на физическое устранение людей», — рассказали в СК.

В частности, с 23 по 28 февраля 1944 года Гунька и другие боевики «Галичины», выполняя преступные приказы командиров, совершили убийства не менее 500 граждан СССР в населённом пункте Гута Пеняцкая (Бродский район Львовской области).

«В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костёле. Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.)», — подчеркнули в СК.

Напомним, Ярослав Гунька получил известность после его скандального чествования в канадском парламенте 22 сентября. Спикер палаты общин Энтони Рота представил нациста как «украинского героя».

Чествование «ветерана» дивизии «Галичина» Ярослава Гуньки в канадском парламенте 22 сентября

© Кадр трансляции телеканала CTV News

«Сегодня с нами в зале канадец украинского происхождения, ветеран Второй мировой войны, боровшийся против русских за независимость Украины. Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за всё, что он сделал», — сказал Рота.

В этот момент в парламенте присутствовали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский. Чествование Гуньки вызвало широкий резонанс на Западе, в Израиле и в России.

Комментируя инцидент, президент РФ Владимир Путин отметил, что Гунька сражался и против Канады. По мнению главы российского государства, спикер канадского парламента «поставил на одну доску гитлеровских коллаборационистов, войска СС и сегодняшние украинские боевые части».

«Это только подтверждает наш тезис о том, что одна из наших целей на Украине — это денацификация. Значит, она всё-таки там есть и признаётся, эта нацификация Украины. И наша общая цель, считаю, общая — добиться денацификации», — сказал российский лидер 5 октября во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».

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Наряду с этим Владимир Путин обратил внимание на то, что Гуньке аплодировали не только канадские политики, но и Зеленский.

«И, наконец, конечно, абсолютно отвратительным выглядит то, что все аплодировали этому нацисту, и особенно президент Украины, в жилах которого течёт еврейская кровь, еврей по национальности, стоит и аплодирует нацисту — не просто последышу нацистов, не просто идейному последователю, а именно человеку, который своими руками уничтожал еврейское население», — подчеркнул Путин.

«Не могли обойтись без полиции»

В беседе с RT директор научного проекта «Цифровая история» Егор Яковлев напомнил, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности. Поэтому решение СК предъявить обвинение бывшему коллаборационисту Гуньке вполне закономерно.

«Я полностью поддерживаю действия Следственного комитета. Все зверства нацистов и их пособников должны быть подробно описаны и преданы гласности, особенно это касается конкретных персоналий, которые ещё живы. Хотя стоит понимать, что в этом вопросе та же Канада вряд ли будет сотрудничать с Россией», — отметил Яковлев.

По его словам, киевский режим табуировал для себя тему геноцида, который осуществляли украинские коллаборационисты. В противном случае нынешние украинские власти не смогли бы прославлять пособников нацистов и превращать их в символы «борьбы за независимость», поясняет Яковлев.

Между тем зверства украинских боевиков зафиксированы в многочисленных документах, значительная часть которых находится в архивах РФ. В материалах содержатся данные о том, как гитлеровцы активно использовали украинских националистов для истребления мирного населения, прежде всего евреев.

Так, в Центральном архиве ФСБ хранится выписка из протокола допроса партизана Александра Шилко (является свидетелем) от 17 ноября 1943 года. В нём сообщается, что сразу же после оккупации Украины немцы занялись созданием карательных формирований для расправ с советскими гражданами.

«Мне известны т.н. «Украинская вспомогательная полиция», иначе она называлась «Полиция охраны… Состав полиции комплектовался на добровольных началах… и состоял преимущественно из добровольцев украинской национальности», — сообщил следствию Шилко.

По словам партизана, украинская полиция была вспомогательным органом гестапо и исполнителем военных преступлений. Наибольшую жестокость немцы и националисты проявляли к евреям.

Выдержки из архивного документа, где засвидетельствованы преступления украинских националистов

Согласно протоколу допроса партизана еврейской национальности Иосифа Вольфа (является свидетелем) от 19 декабря 1945 года (находится в Центральном архиве ФСБ), через три месяца после оккупации его родного Стрельска Ровенской области все евреи были переселены в гетто. 25 августа 1942 года обитателей гетто и евреев из близлежащих районов общей численностью 13 тыс. человек «перевели в лагерь», охрану которого наряду с немцами несли боевики украинской полиции.

Как рассказал свидетель, уже на следующий день, 26 августа, каратели вывезли около 2 тыс. узников к лесу для расправы. В первой расстрельной группе оказался и сам Вольф. Однако ему и ещё четырём десяткам приговорённых удалось сбежать.

«Когда я бежал к проволоке, чтобы вырваться из лагеря, там уже была груда трупов. Я перебросился через проволоку… По мне стреляли, но я уцелел», — приводятся слова Вольфа в протоколе допроса.

При этом вся семья Вольфа — мать, жена, шестнадцатилетний брат, сестра и двое её малолетних детей — погибли в нацистском лагере.

Ранее факт расправы над 13 тыс. евреев Ровенской области был установлен советскими властями. Свидетельства Вольфа подтверждаются выводами следствия. В Центральном архиве ФСБ хранится «Заключение по делу расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории г. Сарны и Саренского района Ровенской области» от 15 апреля 1944 года.

В документе сообщается, что с 23 по 28 августа 1942 года «под конвоем вооружённой полиции и жандармов» всё местное еврейское население было согнано для уничтожения. «Особую роль» в массовых расправах сыграл бургомистр города Сарны по фамилии Маринюк.

Выдержки из архивного документа, где засвидетельствованы преступления украинских националистов

Спастись бегством удалось лишь около 40—50 человек, но и на них устраивались облавы. Кроме того, за поимку евреев давалось вознаграждение, говорится в заключении советского следствия.

О масштабе преступлений против мирного населения и жестокости украинских карателей можно судить и по протоколам допроса Михаила Томасевича, арестованного начальника Белоцерковской городской полиции в оккупированной Тернопольской области.

Он рассказал следователям, что принёс клятву на верность Гитлеру и обязался беспрекословно выполнять все приказы захватчиков. За время его службы нацистами было истреблено более 1 тыс. советских граждан, а на каторжные работы в Германию было отправлено около 20 тыс. человек.

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Все преступления коллаборационисты совершали вместе с немцами. Так, на допросе от 17 января 1945 года Томасевич рассказал об эпизоде расправы, когда группу евреев начали расстреливать сами захватчики. Затем они передали свои винтовки полицейским.

«При массовом расстреле немцы, конечно, не могли обойтись без полиции… », — говорится в выписке из протокола допроса Томасевича, которая хранится в Центральном архиве ФСБ.

Также документы позволяют сделать вывод о том, что украинские боевики ликвидировали евреев и по собственной инициативе. Например, об этом говорится в сообщении Отдела IVA начальника полиции безопасности и СД №20. Трофейный документ находится в Российском государственном военном архиве.

«5 июля 1941 г. в Рудках (Ровненская область. — RT) были уничтожены 15 евреев как возмездие за жестокое убийство [местного] руководителя украинских националистов д-ра Кирпичного. Украинским населением были сожжены синагога и дома евреев», — сообщается в документе.

Выдержки из архивного документа, где засвидетельствованы преступления украинских националистов

В сообщении Отдела IVA Реферата 1 СС начальника полиции безопасности и СД №24 рассказывается о том, как украинцы по собственной инициативе устраивали еврейские погромы сразу же после того, как Красная армия отступала из городов в 1941 году.

«Так, в Добромиле была сожжена синагога. В Самборе возмущённая толпа убила 50 евреев. Жители Лемберга, жестоко издеваясь, согнали около тысячи евреев и доставили их в бывшую тюрьму ГПУ, которая теперь в ведении вермахта… Наконец в Сокале благодаря привлечению местных благонадёжных украинцев было схвачено и ликвидировано 183 еврея—коммуниста», — говорится в немецком документе, который опубликован в книге «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны».

«Грязная работа»

Как указал в комментарии RT ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв, масса советских и немецких архивных документов свидетельствует о широком участии украинских националистов в истреблении гражданского населения. Причём бандеровцы нередко проявляли даже большее рвение в расправах над мирными жителями, чем вермахт, ликвидируя евреев и поляков.

«Есть достоверные свидетельства о том, что немецкие солдаты порой отказывались убивать еврейских женщин и детей. Однако эту «грязную работу» вместо них совершенно спокойно выполняли украинские полицейские. Нацистские командиры ценили подобную инициативность и поощряли её», — сказал Ковалёв.

По его словам, для реализации идей расового господства гитлеровцы создавали конкуренцию среди коллаборационистов, стимулируя их «подраться за место надсмотрщика».

Убитые бандеровцами жители Ровненской области, 1943

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Аспирант Института всеобщей истории РАН Максим Синицын в беседе с RT также напомнил, что бандеровские формирования всячески стремились доказать свою верность оккупантам. По этой причине они не гнушались совершать самые чудовищные преступления.