«Отдалённые политические последствия»: как скандал в канадском парламенте может отразиться на отношениях Киева и Запада

МИД ФРГ осудил появление в парламенте Канады бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гуньки — старого нациста пригласили в палату общин, чтобы порадовать прибывшего в страну с визитом Владимира Зеленского. Всё пошло не по плану и чествование «героя Украины» перешло в крупный международный скандал — в правительстве Польши уже требуют рассмотреть вопрос об экстрадиции Гуньки. Он может быть причастен к преступлениям против этнических поляков и евреев в годы Второй мировой войны. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения, но всю вину за инцидент возложил на спикера канадского парламента. По мнению экспертов, в Киеве и Оттаве не ожидали такого резонанса, этот скандал может в перспективе сказаться на имидже Украины: страна, чьи национальные герои служили в СС, с трудом может играть роль «жертвы», считают аналитики.

В Германии осудили инцидент с приглашением в канадский парламент нациста Ярослава Гуньки, служившего в годы Второй мировой войны в украинской дивизии СС «Галичина». Официальный представитель МИД ФРГ назвал случившееся «неприемлемым» во время брифинга, а также сообщил, что германский посол, также присутствовавший в парламенте Канады во время чествования Гуньки, не знал о его прошлом.

«Наш посол вместе с коллегами из стран G7 в действительности приняла участие в мероприятии, находясь на трибуне канадского парламента. О присутствии названого вами лица ни ей, ни другим участникам мероприятия заранее не сообщили. Могу сказать, что об истинной личности Гуньки, а именно о том, что он был членом СС, присутствовавшим было неизвестно», — приводит ТАСС слова представителя германского МИД.

Напомним, скандал разразился после того, как 22 сентября в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Владимира Зеленского члены канадской палаты общин аплодисментами приветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Гуньку. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «ветерана Второй мировой войны».

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота

globallookpress.com

© Adrian Wyld/Keystone Press Agency

«Сегодня с нами в зале канадец украинского происхождения, ветеран Второй мировой войны, боровшийся против русских за независимость Украины. Он украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за всё, что он сделал», — заявил Рота.

Оказанные бывшему эсэсовцу почести возмутили еврейскую общественность Канады. В частности, организация Friends of Simon Wiesenthal Center назвала инцидент шокирующим и напомнила о Нюрнбергском трибунале, который признал СС преступной организацией.

Запредельно возмутительным приветствие эсэсовца канадским парламентом назвал и глава канадского отделения еврейской организации «Бней-Брит» Майкл Мостин.

«Потрафить современным украинским националистам»

Хотя канадское правительство постаралось отвести ответственность от аппарата Джастина Трюдо, переложив её на ушедшего в отставку Энтони Рота, в Канаде не утихает политический скандал — оппозиционная Консервативная партия препятствует попыткам кабинета Трюдо замять эту историю. Как заявил лидер консерваторов Пьер Пуальевр, за приглашение гостей в парламент отвечает личная служба протокола премьера.

Также по теме «Пристрастие к нацистской идеологии»: в Кремле высказались об аплодисментах Зеленского эсэсовцу в парламенте Канады В России долго говорили о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии, это подтверждает тот факт, что Владимир Зеленский...

В итоге канадский премьер всё же принёс публичные извинения и назвал факт чествования нациста надругательством над памятью всех людей, пострадавших от нацизма. При этом он заявил, что эта ошибка «политизируется Россией». Единственным виновником происшествия Трюдо считает ушедшего в отставку спикера палаты общин.

«Спикер единолично несёт ответственность за приглашение и одобрение этого человека, он полностью признал эту ответственность и ушёл в отставку», — сказал премьер в своём обращении.

Однако скандал уже принял международный характер — польский министр образования и науки Пшемыслав Чарнек заявил о подготовке возможной экстрадиции Ярослава Гуньки из Канады. Министр потребовал выяснить, разыскивается ли украинский эсэсовец за преступления против поляков и евреев польского происхождения.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, канадские власти должны сами предать правосудию нациста Ярослава Гуньку.

«Канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию этого преступника», — отметил он.

Помимо Польши, в экстрадиции Гуньки может быть заинтересована Россия. Об этом заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

«Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — приводятся слова дипломата в сообщении российской дипмиссии в Канаде в соцсети X (бывший Twitter).

В своём обращении Трюдо также заявил, что Канада направила извинения Владимиру Зеленскому и украинскому народу за то, что украинские гости были поставлены в неудобное положение.

Однако официальный Киев пока не прокомментировал инцидент с участием Зеленского. По мнению экспертов, украинское руководство даже плохо отдаёт себе отчёт в том, как причастность Киева к бывшим нацистским преступникам выглядит в глазах всего мира.

Ветеран дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунька во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады

© Кадр трансляции телеканала CTV News

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, Киев живёт в своём особом идеологическом пространстве.

«Поэтому в Киеве могли даже не ожидать, что приветствие Зеленским эсэсовца вызовет такое возмущение. Такой скандал явно не входил в расчёты», — пояснил эксперт.

Схожего мнения придерживается кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Принимающая сторона и сам Зеленский, вероятно, хотели потрафить современным украинским националистам, чтобы поднять их боевой дух. Вряд ли Зеленский в чём-то раскаивается, но, конечно, поднявшаяся шумиха, где он непосредственно связан с гитлеровцем, может нанести урон его имиджу, так что в Киеве явно недовольны случившимся», — отметил эксперт.

При этом публично осудить Ярослава Гуньку и пригласивших его на мероприятие канадских чиновников в офисе Зеленского не могут и не хотят.

«Украинские руководители годами занимались попытками реабилитации нацистов времён Второй мировой, восхваляли откровенных коллаборационистов. Сейчас Киев пойти на попятную уже не может, даже в свете большого международного скандала», — пояснил в беседе с RT профессор факультета Международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич.

Исторический нацизм

Это не первый подобный скандал с участием Владимира Зеленского. В апреле 2022 года политик возмутил греческие оппозиционные политические круги, включив сообщения боевиков украинского неонацистского батальона «Азова»* в свою речь, обращённую к парламенту Греции.

Ранее неонацистские идеи украинского режима даже становились предметом критики со стороны американских конгрессменов. В 2018 году 55 законодателей — как демократов, так и республиканцев — обратились к Госдепу с просьбой оказать давление на Киев, чтобы он прекратил героизировать пособников гитлеровской Германии — Степана Бандеру и Романа Шухевича.

Президент Украины Владимир Зеленский

Gettyimages.ru

© Katherine KY Cheng

В 2019 году группа конгрессменов даже обратилась к Госдепартаменту с призывом внести «Азов» в список террористических организаций.

Украинский нацизм имеет давнюю историю. Так, Организация украинских националистов (ОУН)** изначально была основана для борьбы с Польшей и СССР и создания национального украинского государства. Для достижения этой цели националисты были готовы прибегать к любым методам, включая террор и геноцид мирного населения. Такая судьба, в частности, постигла жителей Волыни, этнических поляков.

Также по теме Пятно позора: израильский историк — о заигрывании с прославлением нацификации в мире Заигрывание с прославлением нацификации в мире набирает обороты. Об этом в интервью RT заявил израильский историк Гидеон Грайф. По его...

По мнению историков, с самого начала ОУН тесно сотрудничала с Германией, в 1940 году организация приняла декларацию верности Третьему рейху. В 1941 году был сформирован Украинский легион, который вскоре был разделён на два батальона — «Нахтигаль» и «Ролан». Боевое крыло ОУН — Украинская повстанческая армия (УРП) — было создано в 1942 году. В 1943-м командование рейха объявило о создании в Галиции специальной дивизии СС, которая формировалась из местных нацистов. Среди них был и Ярослав Гунька.

Украинские политики взяли курс на чествование ОУН-УПА ещё до «евромайдана» — в 2007 году руководителю ОУН Роману Шухевичу указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко было присвоено звание Героя Украины. Три года спустя такое же звание посмертно получил и Степан Бандера.

В 2014 году первый после «евромайдана» президент Украины своим указом ввёл новый государственный праздник — День защитника Украины, который пришёлся на дату основания УПА.

Зеленский продолжил этот курс. В 2020 году, отвечая на вопрос об отношении к Бандере, он заявил, что «все люди, которые защищали независимость Украины», являются её героями.

Бундестаг

Gettyimages.ru

© Hans-Peter Merten

По мнению экспертов, скандал с Ярославом Гунькой всё же не пройдёт совсем без последствий для киевского режима.

«Думаю, эта громкая история станет хорошим аргументом для тех сил в странах Запада, которые выступают против постоянных трат на помощь Украине, включая военную. Да, такие скандалы влияют на общественное мнение. Именно этого сейчас и опасаются в Киеве — там боятся, что история подогревается на Западе с целью сменить Зеленского на какого-то более удобного политика. Хотя на это пока ничего не указывает — скорее, на стремление сделать его более управляемым», — отметил Олег Неменский.

Похожей точки зрения придерживается и Павел Фельдман. По его словам, западные политики прекрасно осведомлены о нацистской подноготной киевского режима, само по себе это никого не удивляет. Однако публичное обсуждение подобных тем затруднит дальнейшее позиционирование Киева в качестве «жертвы» — вряд ли кто-то поверит, что неонацисты могут быть объектами чьей-то агрессии.

«Так что такие случаи, как скандал вокруг Гуньки, могут иметь и отдалённые политические последствия, особенно если они будут повторяться», — подытожил эксперт.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).