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МИД Германии назвал неприемлемым чествование эсэсовца в парламенте Канады

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МИД Германии назвал неприемлемым чествование эсэсовца в парламенте Канады.
МИД Германии назвал неприемлемым чествование эсэсовца в парламенте Канады
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС, об этом официальный представитель германского внешнеполитического ведомства сказал в ходе брифинга.

«Этот инцидент в канадском парламенте неприемлем, о чём ясно заявило и правительство Канады», — заявили в МИД ФРГ.

В немецком правительстве подтвердили, что посол Германии присутствовала на мероприятии в парламенте Канады, где произошло чествование украинского нациста Ярослава Гуньки.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского нациста.

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