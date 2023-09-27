Посол Германии присутствовала во время чествования украинского нациста в Канаде
- globallookpress.com
Эту информацию подтвердили в правительстве Германии, пишет РИА Новости.
При этом в министерстве заявили, что дипломат была не в курсе того, что это был бывший боец СС.
В германском внешнеполитическом ведомстве добавили, что считают инцидент с чествованием нациста неприемлемым.
98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского нациста.