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В Польше заявили о принятых мерах для экстрадиции нациста Гуньки из Канады

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Министр образования и науки Пшемыслав Чарнек заявил, что принял меры для возможной экстрадиции нациста и бандеровца Ярослава Гуньки из Канады.
В Польше заявили о принятых мерах для экстрадиции нациста Гуньки из Канады
  • AFP
  • © Wojtek RADWANSKI

Об этом он написал в своих соцсетях.

«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием в присутствии Зеленского члена преступного нацистского формирования СС «Галиция», я предпринял шаги к возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — цитирует его Polsat.

К записи он приложил письмо к президенту Института национальной памяти доктору Каролю Навроцкому. Министр потребовал срочно провести расследование на предмет того, разыскивается ли Ярослав Гунька за преступления против польского народа и поляков еврейского происхождения.

Подробнее о скандале с чествованием нациста Ярослава Гуньки в парламенте канады — в материале RT.

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