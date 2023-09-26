«Заигрывают с нацизмом»: как развивается скандал вокруг чествования эсэсовца в парламенте Канады

Насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, имеет родственные с нацизмом корни, констатировали в МИД России, комментируя чествование в канадском парламенте карателя из дивизии СС «Галичина». По мнению российских дипломатов, было совершено циничное надругательство над памятью жертв нацизма. Между тем Джастин Трюдо назвал сообщения о приглашении в парламент Канады ветерана СС «российской пропагандой». Кроме того, канцелярия канадского премьера настаивает, что он не встречался с 98-летним бандеровцем, несмотря на фотографии в соцсетях, свидетельствующие об обратном.

Москва не будет мириться с тем, как в Оттаве заигрывают с нацизмом. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с чествованием в парламенте Канады карателя из дивизии СС «Галичина».

«Как бы ни оправдывались задним числом отдельные канадские парламентарии под шквалом возмущения еврейской общины и даже в союзной Оттаве Польше, речь идёт о том, что насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, её культуре, религиозным и традиционным ценностям, имеет родственные с нацизмом корни», — отмечается в заявлении.

Как отметили на Смоленской площади, 22 сентября в канадском парламенте было «совершено циничное надругательство над памятью жертв нацизма». Там также напомнили, что украинские коллаборационисты были пригреты в Канаде после Великой Отечественной войны.

«Не будем мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримем необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис», — подчеркнули в МИД РФ.

Российские дипломаты также указали, что в Канаде установлены памятники главарям украинского национализма, а подавляющее большинство получивших убежище нацистов спокойно доживают свой век, восхваляемые и опекаемые (в частности, вице-премьером Христей Фриланд) в качестве «борцов с русским коммунизмом».

«Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями «фашизации» истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией», — констатируется в заявлении МИД России.

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22 сентября в парламенте Канады собравшиеся чествовали 98-летнего бандеровца Ярослава Гуньку, который в годы Второй мировой войны служил в 14-й гренадёрской дивизии СС «Галичина. Агентство Associated Press, в частности, подписало один из снимков с заседания следующим образом: «Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствуют Ярослава Гуньку, который служил в 1-й украинской дивизии во время Второй мировой войны, а затем эмигрировал в Канаду».

Согласно решению Нюрнбергского трибунала все войска СС признаны преступной организацией.

Оправдания Трюдо

На заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал сообщения о приглашении в парламент Канады ветерана СС российской пропагандой, отреагировал, в частности, Илон Маск.

«Не хотелось бы, чтобы им снесло крышу, но существует крохотная вероятность того, что не всё — российская дезинформация», — отметил он в соцсетях.

Аналогичным образом высказался и американский журналист Гленн Гринвальд.

«Как так может быть, что — после того, как он всю жизнь появлялся на публике в гриме «блэкфейс» — Джастин Трюдо оказывается пойманным на том, что он аплодирует солдату СС, который воевал бок о бок с нацистами, после чего он сразу же начинает бормотать что-то про «российскую дезинформацию»? Разве вы не видите, как западные элиты переводят на РОССИЮ вину за все свои промахи?» — отметил он.

Ранее Трюдо в своём комментарии в связи с приглашением в канадский парламент бывшего члена дивизии СС заявил о важности выступить против российской пропаганды и продолжить оказание безоговорочной поддержки Украине.

Фотография из канадского парламента

В интернете расходится фотография 98-летнего бандеровца Ярослава Гуньки, ожидавшего встречи с Джастином Трюдо и Владимиром Зеленским.

Сообщается, что фотографию разместила в соцсетях Тереза Гунька, родственница пожилого нациста. В настоящий момент на её страницу зайти нельзя. Как пишут в соцсетях, она стёрла пост со всеми фотографиями.

© Фото: соцсети

Член Консервативной партии Канады Мишель Ремпель в своей колонке упоминает об этой ситуации, задаваясь вопросом, как Гунька вообще мог попасть в список приглашённых гостей без предварительного одобрения со стороны канцелярии канадского премьера.

При этом там продолжают утверждать, что Трюдо не присутствовал на приёме на Парламентском холме, и, по имеющимся у канцелярии канадского премьер-министра данным, приёма не было. А распространившаяся фотография, на которой Гунька ожидает в приёмном зале, якобы была сделана в офисе спикера, а не Трюдо, передаёт CTV News.

«Нацистские выходки уже стали нормой на Западе»

Как отметила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, инцидент в канадском парламенте демонстрирует достаточно лояльное отношение к нацизму в западном мире. Она также напомнила, что США и Канада не принимали антинацистские резолюции, которые инициировались Россией

«Мы видим готовый сценарий, который постоянно отрабатывается: во всём виновата Россия. Любые проявления, связанные с какими-то проблемами, они объявляются российской пропагандой и что Россия приложила руку к этому», — заявила собеседник RT.

Россия ничего не делала для того, чтобы произошёл позор канадской нации, отметил в разговоре с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

«Эти нацистские выходки уже стали нормой на Западе и только в силу того, что это стало очень гротескным в данном случае, это получило некоторое освещение и критику со стороны ряда западных институций и ряда западных стран, в частности, Польши. Отсюда этот скандал. Россия к нему никакого отношения не имеет, более того, российские официальные лица давно предупреждали Запад, что вы доиграетесь с этой политикой, вот мы видим, что так оно и произошло», — пояснил он.