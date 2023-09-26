Маск встал на защиту России в вопросе обвинений в дезинформации

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).

Ранее Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле возмущены фактом чествования в Канаде экс-бойца формирования, воевавшего на стороне фашистов, у преступлений нацизма нет срока давности.