Маск встал на защиту России в вопросе обвинений в дезинформации
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«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не всё является российской дезинформацией», — написал он в соцсети X (бывшая Twitter).
Ранее Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».
Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле возмущены фактом чествования в Канаде экс-бойца формирования, воевавшего на стороне фашистов, у преступлений нацизма нет срока давности.