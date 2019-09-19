Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
Об этом сообщает The Guardian.
«Я глубоко извиняюсь», — сказал Трюдо.
По его словам, в 2001 году в Ванкувере он присутствовал на вечеринке, темой которого были арабские мотивы.
«Я оделся в костюм Аладдина и накрасился. Я не должен был этого делать», — отметил он.
"I dressed up in an Aladdin costume and put makeup on. I shouldn't have done that," PM Trudeau told reporters. "I should have known better, but I didn't. And I'm really sorry." https://t.co/90nhTgOpLYpic.twitter.com/5Kb5SbkZJr— NBC News (@NBCNews) 19 сентября 2019 г.
Ранее журнал Time на своей странице в Twitter опубликовал фотографию Трюдо с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове. Из-за этого снимка канадского премьера обвинили в расизме.
16 сентября румынский телеведущий Раду Банчу сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной в своей ежедневной передаче на национальном телевидении.