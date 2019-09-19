Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове. Фото было сделано на вечеринке в 2001 году.

Об этом сообщает The Guardian.

«Я глубоко извиняюсь», — сказал Трюдо.

По его словам, в 2001 году в Ванкувере он присутствовал на вечеринке, темой которого были арабские мотивы.

«Я оделся в костюм Аладдина и накрасился. Я не должен был этого делать», — отметил он.

"I dressed up in an Aladdin costume and put makeup on. I shouldn't have done that," PM Trudeau told reporters. "I should have known better, but I didn't. And I'm really sorry." https://t.co/90nhTgOpLYpic.twitter.com/5Kb5SbkZJr — NBC News (@NBCNews) 19 сентября 2019 г.

Ранее журнал Time на своей странице в Twitter опубликовал фотографию Трюдо с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове. Из-за этого снимка канадского премьера обвинили в расизме.

16 сентября румынский телеведущий Раду Банчу сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной в своей ежедневной передаче на национальном телевидении.