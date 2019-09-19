Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове. Фото было сделано на вечеринке в 2001 году.

Об этом сообщает The Guardian.

«Я глубоко извиняюсь», — сказал Трюдо.

По его словам, в 2001 году в Ванкувере он присутствовал на вечеринке, темой которого были арабские мотивы.

«Я оделся в костюм Аладдина и накрасился. Я не должен был этого делать», — отметил он.

Ранее журнал Time на своей странице в Twitter опубликовал фотографию Трюдо с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове. Из-за этого снимка канадского премьера обвинили в расизме.

16 сентября румынский телеведущий Раду Банчу сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной в своей ежедневной передаче на национальном телевидении.

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