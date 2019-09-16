Румынский телеведущий в эфире оскорбил Серену Уильямс

Румынский телеведущий Раду Банчу сравнил американскую теннисистку Серену Уильямс с обезьяной в своей ежедневной передаче на национальном телевидении.

«Серена Уильямс выглядит, как те обезьяны в зоопарке с красными задницами. Если на них надеть штаны, они ничем не будут отличаться от Серены Уильямс на корте», — приводит слова Банчу Eurosport со ссылкой на эфир.

Отмечается, что Национальный совет по борьбе с дискриминацией расценил заявление ведущего как проявление расизма, а сам Банчу был оштрафован на $1,9 тыс.

На заключительном в сезоне турнире Большого шлема US Open Уильямс в финале проиграла канадке Бьянке Андрееску.

Ранее итальянского журналиста уволили за оскорбление Ромелу Лукаку в прямом эфире.