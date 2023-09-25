Глава РНКА евреев Крыма назвал Зеленского позором еврейского народа

Председатель «Региональной национально-культурной автономии евреев Республики Крым», председатель местной религиозной организации «Община ортодоксального иудаизма «Нер-Томид», главный редактор газеты «Шолэм» Анатолий Гендин в беседе с RT прокомментировал чествование Владимиром Зеленским экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

Собеседник RT считает, что в поступке Зеленского нет ничего удивительного.

«Во-первых, Владимир Зеленский — это позор еврейского народа, который много раз хотели уничтожить на протяжении последних тысячелетий. Во-вторых, в большой политике нет национальности, а есть две категории людей: или ты человек, или ты убийца. Владимир Зеленский относится ко второй группе», — сказал Гендин.

Он также подчеркнул, что в последние «30—40 лет на Украине шла очень активная «промывка мозгов» у молодого поколения».

«Это и зарубежные гранты, якобы для правозащитных организаций, семинары с западными модераторами, обучение украинских школьников в американских школах с проживанием в семьях и многое другое… Поэтому очень многие молодые люди с неокрепшей психикой стали принимать европейские ценности и их мировоззрение, а в итоге их подвели к тому, что сегодня они искренне верят, что бандеровцы и такие подразделения, как дивизия СС «Галичина», — это были истинные защитники, герои Украины», — добавил он.

В Кремле ранее заявили, что возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

Как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности.

Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были осведомлены о приглашении в парламент Канады украинского эсэсовца.