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Руководитель проекта «Евреи Москвы» назвал гнусным чествование нациста в Канаде

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Эксперт по Ближнему востоку и Израилю, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин прокомментировал в беседе с RT чествование экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

«Насколько мне известно, еврейские организации Канады уже выступили с протестом по поводу приглашения этого человека в канадский парламент и по поводу вообще всей этой ситуации. В целом то, что Зеленский, будучи сам евреем, приветствует человека — нациста, который, возможно, участвовал в преступлениях нацистов, в том числе против других евреев, могу сказать, что это абсолютно аморальная, гнусная вещь», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что такое поведение Зеленского — часть его политической игры, о чём уже не раз говорилось.

«Он заигрывает с радикальными элементами как внутри украинского общества, так и на Западе, и, скорее всего, он продолжит это делать», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что в Кремле возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности. 

Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были осведомлены о приглашении в парламент Канады украинского эсэсовца.

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