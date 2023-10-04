Убежище для преступников: Израиль призвал Канаду признать ответственность за въезд украинских нацистов

Канада должна признать ответственность за въезд в страну тысяч нацистов после завершения Второй мировой войны. Об этом заявила спецпосланник по борьбе с антисемитизмом МИД Израиля Михаль Котлер-Вунш. По её словам, первым шагом на пути к этому признанию стала отставка спикера нижней палаты парламента Канады, вызванная скандалом с чествованием украинского эсэсовца. Как отмечают аналитики, большая часть канадского общества по-прежнему плохо осведомлена о том, что на территории страны получили убежище пособники гитлеровцев. При этом эксперты полагают, что скандал в парламенте вряд ли изменит эту ситуацию.

Канада должна признать ответственность за въезд в страну нацистов после Второй мировой войны. Об этом заявила спецпосланник по борьбе с антисемитизмом МИД Израиля Михаль Котлер-Вунш в интервью изданию The Jerusalem post.

По её словам, отставка спикера палаты общин Канады Энтони Рота после скандала с чествованием в парламенте украинского эсэсовца Ярослава Гуньки является «первым шагом к признанию ответственности за эту ошибку».

Она добавила, что следующие шаги должны включать «признание и принятие Канадой той страницы её истории, когда почти 2 тысячи задокументированных нацистов иммигрировали в страну после Второй мировой войны и построили новую жизнь, в то время как иммиграционная политика в отношении пострадавших евреев проводилась по принципу «Ни одного — это уже слишком много», как говорится в одноимённой книге историка Ирвинга Абеллы».

«Сама возможность подобного события (чествования нациста в парламенте. — RT) ставит под сомнение ответственность таких стран, как Канада, перед общим обязательством во имя будущего, выраженным лозунгом «Никогда больше» и требующим помнить и знать прошлое, чтобы выявлять угрозы в настоящем и не допускать повторения тех зверств, которые страшно себе представить, но которые, однако, произошли», — заключила Котлер-Вунш.

Напомним, 22 сентября в присутствии премьер-министра Канады Джастина Трюдо и главы киевского режима Владимира Зеленского члены канадской палаты общин овациями приветствовали 98-летнего украинского нациста Ярослава Гуньку, служившего в дивизии СС «Галичина».

Спикер Энтони Рота представил Гуньку как «украинского героя», боровшегося с русскими в годы Второй мировой войны.

После того, как акцию в парламенте осудили еврейские организации, а в СМИ попала информация о нацистском прошлом Гуньки, в Канаде разразился скандал.

На международной арене эта ситуация также не осталась не замеченной. С осуждением чествования нациста выступила Россия. Раскритиковали действия властей Канады также представители секретариата ООН, Польши и ФРГ.

Офис премьер-министра Джастина Трюдо предпочёл всю ответственность за произошедшее переложить на спикера палаты общин Роту. Тот, в свою очередь, 24 сентября официально принёс извинения, заявив, что он якобы ничего не знал о прошлом Гуньки. А ещё через два дня спикеру и вовсе пришлось уйти в отставку.

Однако в Канаде нашлись и защитники Гуньки. В частности, его поддержал глава Украинской национальной федерации Канады* Юрий Клуфа.

Комиссия Дешена

Скандал в парламенте активно обсуждается в СМИ Канады. В частности, журналисты задались вопросом, как две тысячи нацистов из дивизии СС «Галичина», о которых упомянула Михаль Котлер-Вунш, попали в страну.

Как напоминает портал The Maple, в конце войны украинские эсэсовцы на территории Австрии сдались в плен войскам союзников. После этого Лондон решил переселить их в Великобританию, где на тот момент наблюдалась нехватка рабочей силы в сельскохозяйственном секторе.

Когда проблема с дефицитом трудовых ресурсов исчезла, Британия решила избавиться от эсэсовцев и попросила Канаду принять 2 тыс. из них, заявив, что их биография якобы была проверена. В итоге члены дивизии СС «Галичина» получили право на проживание в Канаде в качестве «свободных колонистов».

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо в канадском парламенте

globallookpress.com

© Patrick Doyle/Keystone Press Agency

«В Канаде украинская община была ещё до войны. А после 1945 года туда устремились бандеровцы и эсэсовцы. Канада, являясь союзником США и врагом Советского Союза, на это смотрела одобрительно. Это была осознанная политика канадских властей, нацеленная на использование украинских нацистов в борьбе против СССР. В итоге попавшие в Канаду нацисты установили контроль над местной украинской общиной и подчинили её своему влиянию», — рассказал в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Тема сбежавших в Канаду нацистов привлекла к себе внимание канадского общества в 1980-х годах, когда в стране начала работу Комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде, также известная как Комиссия Дешена (по фамилии её председателя Жюля Дешена). Её целью было выяснить, каким образом нацистам и их пособникам удалось эмигрировать в Канаду.

В своём заключении Дешен отверг утверждения о том, что Канада укрывает тысячи нацистских военных преступников. Кроме того, комиссия заявила, что якобы не нашла свидетельств преступной деятельности дивизии СС «Галичина» и постановила, что само по себе членство в ней не может считаться преступлением. Таким образом комиссия проигнорировала решение Нюрнбергского трибунала, который осудил все без исключений войска СС, к которым относилась и дивизия «Галичина».

«В составе нацистских айнзацгрупп»

Многие общественные деятели, в том числе представители еврейских организаций, назвали работу Комиссии Дешена попыткой обелить нацистов и констатировали, что её работа была проведена недобросовестно. В частности, общественники обратили внимание на то, что сотрудники Дешена не выезжали в Европу для опроса свидетелей по делу «Галичины».

Кроме того, межпартийная парламентская группа по военным преступлениям палаты общин Великобритании выяснила, что проверка тысяч украинских солдат СС, прибывших в Канаду в 1950 году, фактически «отсутствовала». Об этом в статье для газеты Ottawa Citizen в 1989 году написал представитель от Канады в Центре по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» Сол Литтман.

В то же время, сообщил Литтман, результаты исторических исследований показали, что «большинство членов дивизии (СС «Галичина». — RT) — это бывшие вспомогательные силы полиции, действовавшие в составе нацистских айнзацгрупп», которые арестовывали и казнили еврейских гражданских лиц и коммунистов на оккупированных Германией территориях.

В дальнейшем в западной прессе стали всплывать новые данные о преступлениях «Галичины». Так, в 2003 году Польша установила, что украинские эсэсовцы из этой дивизии сожгли заживо от 500 до 1000 польских жителей села Гута Пеняцкая (ныне — Украина).

Последствия нападения вандалов на мемориал в Гуте Пеняцкой

© Кадр: видео YouTube

Стоит отметить, что мемориал в память о жертвах этой трагедии был в 2017 году уничтожен вандалами, а на его обломках были нарисованы нацистские символы и флаг Украины.

Помимо этого, известно, что Берлин использовал дивизию СС «Галичина» в карательных операциях против гражданского населения Польши, Франции, Югославии и Западной Украины, а также для подавления Словацкого восстания.

Убежище для нацистов

По словам Владимира Шаповалова, расследование Комиссии Дешена не выдерживает критики.

«Комиссия работала недобросовестно и пыталась увести от ответственности украинских нацистов. Есть решение Нюрнбергского трибунала о коллективной ответственности эсэсовцев. Там нет разделений по национальному признаку. Все дивизии СС, в том числе «Галичина», несут ответственность за военные преступления. Решения комиссии не могут идти вразрез с решением Нюрнбергского трибунала», — отметил эксперт.

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Он добавил, что по поводу дивизии СС «Галичина» помимо вердикта Нюрнбергского трибунала «есть также соответствующие решения наших судов и судов других стран».

«Все военнослужащие военной дивизии СС «Галичина» были добровольцами, они сознательно выбрали этот путь. И за спиной этой дивизии осталось целое кладбище убитых людей на территории Советского Союза, Польши и Словакии», — подчеркнул специалист.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов обратил внимание на то, что значительная часть доклада Комиссии Дешена до сих пор остаётся засекреченной.

«Дело в том, что практически никто не видел этот отчёт полностью. Он почти весь был засекречен. Известны некоторые его выводы — и всё. Остальная часть представляет собой индивидуальные дела по каждому из этих преступников, там был значительный массив документов собран, всё это было положено под гриф секретно и до сих пор не известно общественности», — заявил эксперт.

Владимир Корнилов выразил надежду, что на волне скандала с Гунькой может возникнуть общественный запрос на рассекречивание этих данных.

«Благодаря этой истории очень многие теперь требуют обнародовать доклад о сотнях украинских нацистов, которые осели в Канаде. Я очень надеюсь, что в конце концов он будет обнародован», — указал аналитик.

Владимир Шаповалов полагает, что в основной своей массе канадское общество по-прежнему плохо осведомлено о проблеме укрывательства нацистских преступников в стране. Вместе с тем он считает, что скандал с Гунькой вряд ли изменит эту ситуацию.

«Канадское общество не замечает на протяжение десятилетий, что в стране получили убежище нацисты. Ситуация с Гунькой, конечно, вызвала большой резонанс. Отставка спикера в результате скандала — очень серьёзный политический кризис. Такие отставки не так часто происходят. Но эта ситуация, скорее всего, не окажет никакого влияния на политику канадских властей в отношение нацистских преступников. На канадском обществе это тоже никак не отразится», — заключил специалист.

* Деятельность организации признана нежелательной на территории России (решение Минюста РФ от 19.08.2022)