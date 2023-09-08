«Одержали крупную победу»: Минобороны РФ опубликовало архивные материалы об освобождении Донбасса от нацистов

К 80-й годовщине освобождения Донецка от нацистских оккупантов Минобороны РФ запустило на своём сайте мультимедийный раздел «И вновь забилось сердце Донбасса». Он содержит уникальные документы, освещающие ход боёв за Донецк в 1943 году. В частности, опубликованы оперативные сводки, журналы боевых действий, отчёты командиров подразделений Красной армии и наградные листы. Эти исторические материалы свидетельствуют о мужестве, проявленном советскими воинами при освобождении Донбасса.

К 80-й годовщине освобождения Донецка от нацистских войск Минобороны РФ запустило на своём сайте историко-познавательный мультимедийный раздел «И вновь забилось сердце Донбасса». Он содержит оперативные сводки, журналы боевых действий, отчёты командиров подразделений Красной армии, наградные листы, освещающие ход боёв за стратегически важный регион Советского Союза и спасение его жителей от нацистской оккупации.

«Решительной атакой»

Сталинская область Украинской ССР (в 1961 году переименованная в Донецкую) находилась под гитлеровской оккупацией с октября 1941-го по сентябрь 1943-го. По словам историков, гитлеровцы установили в регионе режим жесточайшего террора. За период оккупации нацисты убили 174 тыс. мирных граждан и 149 тыс. военнопленных. Около 252 тыс. местных жителей были угнаны в Германию на каторжный труд.

«Гитлеровский режим ставил перед собой задачу либо уничтожить советских граждан в Донбассе, либо превратить их в рабов», — рассказал в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

Боевые донесения

© Министерство обороны РФ

По словам историков, летом 1943 года в боях на советско-германском фронте произошёл коренной перелом, позволивший Красной армии приступить к активному вытеснению нацистских оккупантов из Донбасса. Город Сталино (современный Донецк) был освобождён 8 сентября 1943-го в ходе Донбасской наступательной операции.

Раздел об освобождении города на сайте Минобороны РФ открывается отчётной картой боевых действий 5-й ударной армии за период с 28 августа по 10 сентября 1943 года. Как следует из этого исторического документа, соединения и части армии, прорвав оборону противника, стремительно наступали в северо-западном направлении — к городу Сталино. На ближних подступах к городу они встретили ожесточённое сопротивление нацистов, которые, опираясь на железные дороги и господствующие высоты, пытались задержать продвижение советских войск.

Карта боёв за Донбасс

© Министерство обороны РФ

«Немцы отчаянно держались за Донбасс из-за руды и угля, жизненно необходимых для их промышленности», — отметил в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын.

Однако 5-я ударная армия смогла пробиться западнее и юго-западнее дороги Макеевка — Славянск и занять ряд важных опорных пунктов. Обходя город Сталино с севера, она перерезала немецкие коммуникации, после чего с нескольких сторон приступила к штурму столицы Донбасса.

Журнал боевых действий 13-го гвардейского стрелкового корпуса

© Министерство обороны РФ

Замысел советского командования с обходным манёвром с севера отражён в опубликованных документах. В частности, он упоминается в боевом распоряжении командующего войсками Южного фронта генерал-полковника Фёдора Толбухина от 6 сентября 1943 года. Командующий 5-й ударной армией генерал-лейтенант Вячеслав Цветаев получил задачу: «Решительной атакой разгромить противостоящего противника и, нанося главный удар в обход Сталино с севера, овладеть городом».

В уличных боях были задействованы подразделения двух объединений: на севере города проводил зачистку 9-й стрелковый корпус, а на восточной окраине продвигался 3-й гвардейский стрелковый корпус.

Бои за Донбасс

РИА Новости

© Израиль Озерский

В отчёте о его боевых действиях отмечается одна из характерных особенностей боёв в Донецком бассейне — умелое сочетание наступления с обороной:

«Командование 3-го гвардейского стрелкового корпуса учитывало, что в случае успеха нашего наступления враг примет ряд решительных мер к нанесению поражения нашим частям ударами подвижных группировок извне. Обычно немцы, как показал опыт предыдущих боёв, применяют для этой цели фланговые удары по основанию прорыва. Были предусмотрены направления возможных ударов со стороны противника, и на этих направлениях были сосредоточены необходимые резервы».

Таким образом, выделенные резервы, принимая на себя вражеские удары, обеспечивали дальнейшее наступление передовых отрядов. В итоге все контратаки противника были успешно отбиты, а гитлеровцы вынуждены были сменить тактику и начать формировать крупные силы возле города Сталино с целью «нанесения более сильного удара по наступающим частям и соединениям 3-го гвардейского стрелкового корпуса».

Журнал боевых действий 54-й гвардейской стрелковой дивизии

© Министерство обороны РФ

Подробно о том, как освобождался город, какие части были в этом задействованы и как они продвигались, говорится в журнале боевых действий 5-й ударной армии:

«9-й краснознамённый стрелковый корпус под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Рослого овладел железнодорожной станцией и северной частью города, занимая кварталы №54, 102, 298, 304, 114, 179... 3-й гвардейский стрелковый корпус под командованием гвардии генерал-майора Белова овладел юго-восточной частью города и к 21:00 7.9.43 вышел в западную часть, занимая кварталы №192, 159, 229».

Согласно выдержкам из журнала, разгром противника под городом Сталино был столь сокрушительным, что вынудил его к беспорядочному отступлению. В связи с этим передовые подразделения Красной армии получили новые задачи: «Перерезать пути отходящего противника, взрывать мосты, громить штабы, тылы и автоколонны противника. Захватив пленных, установить нумерацию отходящих частей».

Сложность выполнения этих задач заключалась в том, что гитлеровцы отступали стремительно. «Действия должны быть смелыми, энергичными. Главное — не терять боевого соприкосновения», — предписывалось советским подразделениям.

Журнал боевых действий 87-й гвардейской стрелковой дивизии

© Министерство обороны РФ

По словам военного историка Сергея Перелыгина, скорость продвижения советских войск была особенно важна в связи с тем, что отступающие нацисты практиковали тактику выжженной земли.

«Гитлеровцы пытались вывезти всё оборудование, имущество, материалы, угнать людей призывного возраста, уничтожить всё, что не получалось вывезти. Эти действия необходимо было пресекать быстрыми решительными ударами», — отметил эксперт.

Упорный бой

В боях за освобождение города Сталино отличились многие соединения и части. Среди них особое место занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почётное наименование «Сталинская». Именно её части первыми вошли в город.

В 14:00 7 сентября 1943 года после перегруппировки и артиллерийской подготовки они приступили к уничтожению опорного пункта вермахта на северо-востоке от города. Уже через два часа завязались бои в самом городе: «В 16:00 передовые разведывательные группы 1052-го стрелкового полка с боем ворвались на северную окраину Сталино, где завязался упорный бой с засевшими в домах автоматчиками противника», — говорится в журнале боевых действий 301-й Сталинской стрелковой дивизии.

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В документе подробно описывается ход городских боёв: «В 19:15 весь 1052-й стрелковый полк штурмом овладел северной окраиной города Сталино. В 20:00 остальные части дивизии атаковали северо-восточную окраину города и приступили к очистке северной и центральной частей от противника. При овладении городом Сталино противник оказывал упорное сопротивление и неоднократно переходил в контратаки пехотой при поддержке танков и самоходных пушек. Все контратаки были отбиты с большими потерями для противника. В 23:00 части дивизии полностью очистили от противника северную и центральную части города и вышли на северо-западную окраину».

Мужественно сражались и другие подразделения 301-й Сталинской дивизии, отбивавшие ожесточённые контратаки гитлеровских войск, в частности бойцы 1084-го стрелкового полка.

В наградном листе лейтенанта 1084-го полка Петра Костюченко говорится: «При контратаке противника на город Макеевка во время ранения командира роты автоматчиков (Костюченко. — RT) принял командование ротой, где благодаря умелому руководству к действиям на левом фланге полка ликвидировал прорыв, тем самым дал возможность выполнить поставленную задачу перед полком». После того как советские войска вплотную подошли к городу Сталино, Костюченко впереди своего подразделения с возгласом «За Родину! За Сталина!» ворвался в город.

Бои за Донбасс

РИА Новости

© Самарий Гурарий

В освобождении столицы Донбасса принимала участие и 2-я гвардейская армия, которая вела бои на левом фланге. В журнале боевых действий армии перечислены соединения, которые участвовали в боях за город Сталино.

Особое место среди них занимает 87-я гвардейская стрелковая дивизия. 7 сентября 1943 года её ударно-штурмовая группа, применяя для оперативного передвижения автотранспорт, совершила обходной манёвр и вышла на ближние подступы к городу.

«Мотоотряд дивизии, обойдя отряды прикрытия 302-й пехотной дивизии... в 17:00 достиг отметки 199.8, где отряд спешился и с штурмовыми группами автоматчиков начал наступление на восточную окраину города» — говорится в журнале боевых действий 87-й гвардейской стрелковой дивизии.

Вечером того же дня в ходе боя на центральной улице города красноармейцы неожиданно для немецких войск с криком «Ура!» поднялись в атаку. Ошеломлённый противник был разбит. После этого гвардии красноармеец Жуйков и гвардии сержант Герасименко водрузили Красное Знамя над зданием драматического театра. На сайте российского военного ведомства опубликован приказ о награждении обоих героев медалями «За отвагу».

Оперативные сводки

© Министерство обороны РФ

Как отмечается в материалах Минобороны РФ, освобождение города Сталино стало долгожданным событием для всей страны, избавившим жителей столицы Донбасса от жестокого гитлеровского режима. По данным Минобороны, за время нацистской оккупации население города сократилось с 507 тыс. до 175 тыс.: нацисты сжигали целые улицы, в братских могилах были обнаружены тела тысяч убитых мирных жителей.

«Население Донбасса принуждали к работе на рейх под угрозой смерти. Тех, кто выражал недовольство, уничтожали — расстрелы, душегубки и голод. В оккупированном гитлеровцами Донбассе пролились реки крови. Красная армия спасла оставшихся жителей региона от страшной судьбы», — заявил директор научного проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

В советской прессе был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего №9, в котором говорилось: «Войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого манёвра и стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками. Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести дней с боями овладели городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, Артёмовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноармейское, Ясиноватая и областным центром Донбасса — городом Сталино. Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн — важнейший угольный и промышленный район страны».

Вечером 8 сентября 1943 года в Москве в ознаменование освобождения города Сталино от немецко-фашистских захватчиков было произведено 20 артиллерийских залпов из 224 орудий.