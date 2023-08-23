«Вермахт скрутили в дугу»: Минобороны РФ опубликовало архивные материалы о Курской битве

К 80-й годовщине завершения Курской битвы Минобороны РФ запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел «Под Курском вермахт скрутили в дугу». Он содержит уникальные документы, освещающие ход одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В частности, опубликованы сообщение Генерального штаба, отчёты о боевых действиях, директивы Ставки ВГК, оперативно-тактические очерки, наградные листы на советских героев, протоколы допросов военнопленных. Эти исторические материалы свидетельствуют о мужестве бойцов Красной армии и полководческих талантах советских военачальников.

К 80-й годовщине победы Красной армии в Курской битве Минобороны РФ запустило на своём сайте историко-познавательный мультимедийный раздел «Под Курском вермахт скрутили в дугу». Он содержит сообщение Генштаба, отчёты о боевых действиях, директивы Ставки Верховного главнокомандования, протоколы допросов военнопленных и другие уникальные документы, освещающие ход одного из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Оборонительные сражения

Предпосылки для начала Курской битвы возникли в ходе зимних боёв 1942—1943 годов и последовавшей за ними битвы за Харьков. В ходе вынужденного отхода советских войск образовался так называемый Курский выступ, который обороняли подразделения Центрального и Воронежского фронтов Красной армии.

Как рассказал в разговоре с RT эксперт Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч, советское руководство знало, что летом 1943 года нацистское командование нанесёт мощный удар в районе Курского выступа. Об этом сообщала советская разведка, на это указывала сама конфигурация фронта. Нацисты готовили наступательную операцию под кодовым наименованием «Цитадель».

«Среди представителей высшего советского командования существовало два мнения относительно того, как должна действовать Красная армия в районе Курского выступа. Одни предлагали измотать врага в обороне, другие — сохранить инициативу за собой и атаковать первыми. Георгий Жуков сумел убедить Иосифа Сталина в целесообразности оборонительной стратегии», — заявил в беседе с RT историк Евгений Спицын.

Боевое донесение Центрального фронта от 5 июля 1943 года

© Минобороны РФ

На сайте Минобороны РФ размещён перевод приказа по проведению немецкой операции «Цитадель» от 2 июля 1943 года.

«Успех наступления в значительной степени зависит от усилий сапёров. Им необходимо обеспечить безопасность в ходе прокладывания проходов в минных полях и в работе у противотанковых рвов противника. Им нельзя своим спецоборудованием преждевременно выделяться на общем фоне от пехоты и тем самым стать желанной целью для противника. Следует избегать скопления перед противотанковыми рвами, так как эти участки пристреляны миномётами противника. Вместе с первыми прорвавшимися взводами должны идти и наблюдатели тяжёлых орудий, которые корректировкой обеспечат надёжную огневую защиту», — говорится в приказе.

В ночь на 5 июля 1943 года советский Генеральный штаб разослал командованию советских фронтов предупреждение о скором начале немецкого наступления.

«На Воронежском фронте пленный 168-й пехотной дивизии, захваченный 4-го июля, и на Центральном фронте перебежчики, перешедшие также 4-го июля, показали, что войскам роздан на руки сухой паёк, водка и что 5-го июля 1943 года противник должен перейти в наступление», — говорилось в сообщении Генштаба.

Журнал боевых действий Центрального фронта, июль 1943 года

© Минобороны РФ

На основании этих сведений советское командование приняло решение нанести упреждающий артиллерийский удар по немецким войскам. В результате контрартподготовки противник был дезорганизован, понёс значительные потери, а наступление его переднего края было задержано на два с половиной часа.

Утром 5 июля 1943 года основные силы вермахта в районе Курского выступа двинулись в наступление. Для советских войск началась Курская оборонительная операция. За несколько дней вермахт на северном фасе Курского выступа продвинулся на 10—12 км, а на южном — до 35 км. Но 12 июля нацистские подразделения достигли своего максимального продвижения и были остановлены.

Сообщение Генштаба от 5 июля 1943 года / Директива СВГК от 12 июля 1943 года

© Минобороны РФ

Согласно боевому донесению штаба Центрального фронта о ходе боевых действий от 5 июля 1943 года, только в этот день в ходе боёв было подбито и сожжено более 190 танков противника.

«На Белгородском направлении противник силою до 200 танков с пехотой потеснил части 69-й армии и, наступая в направлении Корочи, к исходу 11-го июля вышел в район н. п. Киселёво, Мазикино, Шейна. Ставка Верховного главнокомандования приказывает: уничтожить группировку противника, двигающуюся в направлении Корочи», — говорится в директиве Ставки ВГК от 12 июля 1943 года, направленной генерал-полковнику Ивану Коневу.

В оперативно-тактическом очерке «Описание боевых действий 5-й гвардейской армии» о событиях 12 июля 1943 года в районе станции Прохоровка говорится: «Перед 5-й гвардейской армией действовали лучшие танковые эсэсовские дивизии немецко-фашистской армии, укомплектованные к началу наступления полностью по штатной норме».

Советские танки на марше

РИА Новости

© Фёдор Левшин

Однако усилия частей вермахта не увенчались успехом. Под советскими контрударами немецко-фашистские войска стали с боями отходить в западном и юго-западном направлениях. Одна только 5-я гвардейская армия с 11 по 20 июля освободила от гитлеровских оккупантов 60 крупных населённых пунктов.

Как говорится в материалах Минобороны РФ, в ходе Курской оборонительной операции нацистские войска понесли тяжёлые потери (около 100 тыс. солдат и офицеров, свыше 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий, порядка 850 орудий и миномётов, более 1,5 тыс. самолётов).

«В белгородских боях роты понесли тяжёлые потери (70—100% своего состава), но получали пополнение в процессе боёв из числа легкораненых, возвращавшихся в строй», — описал результаты операции «Цитадель» пленный немецкий командир роты.

Советское контрнаступление

С 12 июля по 18 августа 1943 года советское командование в рамках контрнаступления под Курском провело Орловскую наступательную операцию под кодовым наименованием «Кутузов». В ходе неё войска Западного, Брянского и Центрального фронтов, нанося удары по сходящимся направлениям, продвинулись на глубину до 150 км, разгромив 15 дивизий вермахта.

«В ночь с 4 на 5 августа части Брянского фронта после упорных и ожесточённых боёв полностью овладели городом Орёл. Захвачены пленные и большие трофеи... Первыми ворвались в город части 3-й армии генерал-лейтенанта Горбатова и 63-й армии генерал-лейтенанта Колпакчи. С утра 5.8.43 г. войска обеих армий продолжали наступление в западном направлении и к 13:00 продвинулись от Орла на запад на 3—5 км», — говорится в боевом донесении командующего войсками Брянского фронта.

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По словам историков, это свидетельствовало о том, что наступление идёт по плану и Красная армия сможет добиться поставленных перед ней целей.

«Первый за годы Великой Отечественной войны артиллерийский салют был дан 5 августа в честь освобождения Орла и Белгорода. Тогда по личному распоряжению Верховного главнокомандующего артиллерия была расставлена на территории всей Москвы, чтобы в любой точке столицы было слышно, как страна благодарит своих солдат и командиров за освобождение родной земли», — отметил Александр Паныч.

С 3 по 23 августа после контрнаступления под Курском была проведена белгородско-харьковская наступательная операция под кодовым наименованием «Румянцев». Участвующие в ней подразделения Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов продвинулись на глубину до 140 км, разгромив 15 дивизий противника. При этом пленные нацисты признавали, что советское наступление стало для них неожиданностью.

План операции «Румянцев»

© Минобороны РФ

«Для проведения Харьковской операции необходимо кроме 20 тыс. пополнения дать 15 тыс. для пополнения дивизий 53-й и 7-й гвардейской армий, для доукомплектования танковых частей фронта дать 200 штук Т-34 и 100 — Т-70, КВ — 35 штук. Перебросить четыре полка самоходной артиллерии и две инженерные бригады. Доукомплектовать ВВС фронта штурмовиками, истребителями и бомбардировщиками», — докладывал Георгий Жуков Иосифу Сталину 6 августа 1943 года.

10 августа части Степного фронта приблизились к северным пригородам Харькова. В этот день командующий войсками фронта генерал-полковник Иван Конев отдал боевой приказ: «Армиям фронта ставлю задачу: окружить и уничтожить харьковскую группировку противника и занять Харьков».

Дети рассматривают сбитый фашистский истребитель

РИА Новости

© Наталья Боде

15 августа 1943 года Маршал Советского Союза Георгий Жуков дал указание командующим войсками Воронежского и Степного фронтов организовать артиллерийский прорыв на главном направлении. На 1 км фронта при этом приходилось 150—170 советских орудий.

23 августа советские войска освободили Харьков, создав тем самым предпосылки для изгнания нацистских оккупантов со всех территорий УССР на левом берегу Днепра.

Шифровка с указаниями Жукова от 8 августа 1943 года

© Минобороны РФ

«По итогам Курской битвы стратегическая инициатива полностью перешла к советскому командованию. Если до этого мы вынуждены были играть, исходя из диктуемых немцами правил, то с лета 1943 года советское командование само определяло стратегию и направления нанесения ударов. После Курской битвы немецкое командование не смогло провести ни одной сколько-либо значимой наступательной операции. А с учётом того, что судьба всей Второй мировой войны прежде всего решалась на восточном фронте, где было сосредоточено около 80% немецких сил, произошёл коренной перелом в войне в мировых масштабах. После этого весь вопрос был только в цене и сроках разгрома Германии», — подытожил Евгений Спицын.