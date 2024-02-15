«С Родиной в сердце»: Минобороны РФ опубликовало документы о подвигах советских военных за рубежом

Минобороны России запустило историко-познавательный проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце». На сайте ведомства опубликованы документы о подвигах советских воинов в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане. Запуск проекта приурочен ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По словам аналитиков, во всех этих конфликтах советские войска проявляли свои лучшие качества, демонстрировали героизм и самоотверженность.

Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Минобороны запустило историко-познавательный проект «На дальних рубежах, с Родиной в сердце», в рамках которого на сайте ведомства публикуются документы о подвигах советских воинов в Корее, Германии, Вьетнаме и Афганистане. Памятная дата была учреждена в 2010-м и отмечается ежегодно 15 февраля — в день, когда в 1989 году последнее подразделение советских войск вернулось из Афганистана на Родину.

Посетители сайта смогут ознакомиться с наградными материалами советских воинов, оперативными картами, боевыми приказами и донесениями.

Борьба в небе над Кореей

В разделе, посвящённом Корейской войне 1950—1953 годов, можно ознакомиться с докладной запиской Иосифу Сталину от военного министра СССР маршала Александра Василевского. В ней дана высокая оценка работе советских военных советников, участвовавших в конфликте на стороне Севера.

«За период работы советских военных советников в частях и соединениях Корейской народной армии проделана большая работа в области боевой и политической подготовки войск, а в военное время — по подготовке резервов фронту», — отмечает Василевский.

В записке также предлагается наградить государственными наградами 129 военных советников. Из них один военнослужащий был посмертно представлен к ордену Ленина, 57 человек — к ордену Красного Знамени, один специалист — к ордену Суворова III степени и 70 человек — к ордену Красной Звезды.

Наградной лист заместителя командира авиаэскадрильи гвардии капитана Сергея Крамаренко

© Центральный архив Минобороны России

Ряд документов, опубликованных МО, посвящены работе советских подразделений ПВО. В частности, в одном из них сообщается об уничтожении нескольких американских истребителей F-84 и F-86.

Минобороны также обнародовало наградной лист заместителя командира авиаэскадрильи гвардии капитана Сергея Крамаренко. В документе говорится, что с 2 по 18 апреля 1951 года он осуществил 12 боевых вылетов на самолёте МиГ-15 и принял участие в шести воздушных боях, сбив американский реактивный истребитель F-80. А с апреля по конец июня он сделал ещё 35 боевых вылетов и сбил три самолёта F-86. 2 июня того же года он был награждён орденом Красного Знамени.

В наградном листе также содержится мнение командного состава о том, что Крамаренко достоин награждения орденом Ленина. Такое заключение, в частности, сделал командир 324-й истребительной авиационной дивизии, трижды Герой Советского Союза полковник Иван Кожедуб.

Помимо этого, на сайте МО опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Сергею Крамаренко звания Героя Советского Союза. Вместе с ним звезду Героя получили также гвардии капитан Григорий Гесь, генерал-майор авиации Георгий Лобов, старший лейтенант Борис Образцов, гвардии старший лейтенант Евгений Стельмах, гвардии майор Серафим Субботин и старшие лейтенанты Николай Сутягин и Фёдор Шебанов.

«Преданы Родине и небу»

В рамках проекта «На дальних рубежах, с Родиной в сердце» МО также опубликовало наградные листы командира авиационного звена капитана Бориса Капустина и штурмана старшего лейтенанта Юрия Янова, служивших в 1960-х годах в Советской группе войск в Германии.

6 апреля 1966 года они осуществляли перелёт на новом сверхзвуковом самолёте Як-28П. На высоте 4 тыс. м произошёл отказ техники и воздушное судно начало падать на густонаселённый район Западного Берлина.

Капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов

© Центральный архив Минобороны России

Как отмечается в наградном листе Капустина, экипаж имел возможность выпрыгнуть с парашютом, так как высота «гарантировала безопасность катапультирования и спасение жизни». Однако лётчики не сделали этого, решив ценой своей жизни спасти жизнь многим жителям Западного Берлина.

«Нечеловеческим усилием воли» им удалось отвернуть самолёт от города в сторону озера Штёссензее, где воздушное судно и потерпело крушение. Капустин и Янов погибли. Оба лётчика указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и отвагу были награждены орденом Красного Знамени посмертно.

«Эти люди были преданы Родине и небу. То, что они совершили, — это подвиг. Важно отметить, что Капустин приказал Янову катапультироваться, но он принял решение оставаться с командиром в кабине до последнего. Они приняли такое решение, понимая, что двигатели запустить уже не успеют», — рассказал в комментарии RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

«Отражение налётов американской авиации»

Как следует из опубликованных Минобороны документов, в 1960-х годах тысячи советских военнослужащих были готовы добровольцами отправиться во Вьетнам для отражения агрессии США. В докладной записке начальника Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота Алексея Епишева в ЦК КПСС говорится, что по состоянию на 12 апреля 1965 года заявлений и просьб о посылке во Вьетнам добровольцами поступило в военных округах — около 47 тыс., в Ракетных войсках стратегического назначения — 5433, в войсках ПВО — 8756, в Военно-морском флоте — 8564.

Доклады начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота Алексея Епишева и министра обороны СССР Андрей Гречко

© Центральный архив Минобороны России

В апреле 1968 года министр обороны СССР Андрей Гречко докладывал в ЦК КПСС, что советские военные специалисты «оказывают большую помощь командованию вьетнамской народной армии в освоении поставляемой Советским Союзом военной техники», а также принимают непосредственное и активное участие в отражении налётов американской авиации на объекты Демократической Республики Вьетнам, проявляя при этом мужество и отвагу.

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При непосредственном участии советских военных специалистов только за 1967 год было сбито 1066 американских самолётов, в том числе зенитными ракетами — 395 и истребительной авиацией — 129, говорится в докладе министра обороны СССР.

Докладная записка Гречко также содержит предложение представить десятки советских военных к различным наградам, в том числе орденам Красной Звезды, Красного Знамени, а также медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Самоотверженность проявляли не только военные, но и медицинский персонал. В качестве примера может служить наградной лист подполковника медицинской службы Михаила Золочевского. С июня 1967 года он находился во Вьетнаме на должности консультанта-эпидемиолога. Ему пришлось работать в условиях напряжённой боевой обстановки, тяжёлого тропического климата и неблагополучного «санитарно-эпидемического состояния района боевых действий».

Когда в сентябре 1967-го советские специалисты подверглись опасности заражения особо опасными инфекциями, Золочевский «проделал большую работу по профилактике холеры и чумы» и лично участвовал в вакцинировании от холеры более 600 советских специалистов.

17 ноября 1967 года в результате разрыва американской ракеты AGM-45 Shrike было повреждено здание медпункта. Несмотря на лёгкую контузию Золочевский предпринял меры по спасению запаса вакцин и сывороток. За указанные заслуги он был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

«Личный героизм и мужество»

Самый большой объём документов опубликован министерством в разделе о войне в Афганистане. На сайте МО РФ, в частности, можно ознакомиться со служебной характеристикой начальника Группы управления Министерства обороны СССР в Афганистане генерала армии Валентина Варенникова, гуманитарной деятельностью советского воинского контингента, подробностями использования в ходе боевых действий служебных собак и картой боевой операции «Магистраль».

Советский военный в Афганистане

© Центральный архив Минобороны России

Также Минобороны опубликовало документы о подвигах советских военных. В одном из архивных материалов рассказывается о старшем лейтенанте Владимире Задорожном, который занимался корректировкой работы артиллерии. Во время одного из боёв Задорожный накрыл гранату своим телом, чтобы спасти товарищей. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Подвиг ещё двух советских воинов был оценён уже после распада СССР. Так, 16 мая 1983 года в провинции Кунар 16 советских военнослужащих под командованием лейтенанта Сергея Амосова, прикрывая проход своего батальона через ущелье Ганджал, вступили в неравный бой с противником. Им удалось уничтожить до 70 моджахедов и ценой своей жизни спасти батальон от внезапной атаки афганских мятежников.

Из группы остался в живых только тяжело раненный рядовой Прохоренко, своевременную помощь которому оказали Сергей Амосов и рядовой Нухидин Гаджиев. Сам Амосов тоже был ранен, но продолжал сражаться до последнего патрона и погиб последним — «душманы переломали ему кости, после чего мёртвого расстреляли из автомата», говорится на сайте МО. В 1994 году ему посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Документы о награждении Сергея Амосова и Сергея Вчерашнева

© Центральный архив Минобороны России

Механик-водитель Сергей Вчерашнев был одним из первых, кто в 1979 году вошёл на территорию Афганистана, говорится на сайте министерства. В 1980 году его танк принимал участие в эвакуации раненых военнослужащих и БРДМ-2 правительственных войск Афганистана.

«Благодаря проявленному личному героизму и мужеству Вчерашнева удалось выполнить поставленную боевую задачу, под огнём противника восстановить участок дороги, а также спасти раненых», — говорится в документах.

Однако сам Вчерашнев погиб — его боевую машину поразил кумулятивный выстрел вражеского гранатомётчика. В 1994 году ему посмертно было присвоено звание Героя РФ.

«Афганская война до сих пор вызывает много споров. Но я, как участник тех событий, могу сказать, что для истории советской армии это славные страницы. Армия выполнила приказ Родины, вошла в Афганистан и выполнила там свои функции по защите территориальной целостности страны, которую мы взяли под свою защиту, и по защите южных рубежей СССР. Можно назвать много героических имён из той кампании — Руслан Аушев, Александр Руцкой, Александр Черножуков и недавно скончавшийся Валерий Востротин. Эти люди выполнили долг, проявили героизм», — сказал в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По мнению аналитика, советские воины во всех указанных конфликтах проявляли свои лучшие качества, демонстрируя самоотверженность и преемственность с эпохой Великой Отечественной войны.

«Преемственность сохранялась от Великой Отечественной войны к Афганистану. От Афганистана к чеченским событиям, а от них — к операции в Сирии и, наконец, к СВО. Героизм и преемственность прослеживаются во всех деяниях нашей армии», — резюмировал эксперт.